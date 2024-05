Échec au box-office, ce thriller interdit aux moins de 16 ans crée la surprise sur Netflix France

Sorti il y a plus de quinze ans, le thriller horrifique "Intraçable", dans la veine de la saga "Saw" n'a pas quitté le Top 10 sur Netflix France depuis son arrivée. Il n'avait pourtant pas connu un grand succès au box-office à sa sortie.

Intraçable ne quitte pas le Top 10 sur Netflix France

Intraçable est un thriller horrifique américain réalisé par Gregory Hoblit, sorti en 2008. Le film se déroule à Portland dans l'Oregon, et suit l'agent du FBI Jennifer Marsh, interprétée par Diane Lane, qui travaille dans la division de cybercriminalité. Elle se trouve confrontée à un cas particulièrement troublant lorsqu'un site web mystérieux apparaît, où les meurtres sont diffusés en direct sur Internet.

L'intrigue principale du film tourne autour de ce site web morbide, créé par un tueur en série technologiquement avancé. Le mode opératoire du tueur est unique : plus le nombre de visiteurs sur le site augmente, plus la mort de la victime, exposée en direct à des pièges sanglants, est accélérée.

Jennifer Marsh, en collaboration avec son collègue Griffin Dowd, joué par Colin Hanks, se lance dans une course contre-la-montre pour retrouver la trace du tueur avant que d'autres vies ne soient prises.

Alors que Intraçable est disponible depuis plusieurs jours sur Netflix en France, le thriller dans la veine de la saga Saw connaît un succès surprise, et n'a pas quitté le Top 10 depuis son arrivée. Il est actuellement à la cinquième place des films les plus visionnés.

Un échec au box-office

À sa sortie il y a plus de 15 ans, Intraçable n'avait pas connu le succès en salles. Dans le monde, le thriller horrifique n'a rapporté que 53 millions de dollars pour un budget estimé à 35 millions de dollars. En France, le long-métrage n'était resté que deux semaines dans les cinémas, pour un total d'à peine 102 000 entrées. Au moment de sa sortie, il avait obtenu une interdiction aux moins de 16 ans en raison de ces scènes de tortures choquantes.

Une belle revanche donc pour ce thriller, qui a été supervisé par le FBI. En effet, comme l'avait confié le réalisateur au moment de la sortie du film, Diane Lane avait bénéficié d'une formation intensive dans l'enceinte du FBI, et un ancien agent avait conseillé l'équipe concernant les équipements et décors du film.