Invisible Man : aviez-vous remarqué ce clin d'oeil à Saw ?

Sorti le 26 février dernier, « Invisible Man » s'est avéré être un succès. Leigh Whannell, le réalisateur, a glissé une subtile référence à Saw, et plus particulièrement à Jigsaw dans son long-métrage.

Après avoir mis en scène l'excellent Upgrade, le cinéaste Leigh Whannell a retravaillé avec Blumhouse Productions pour offrir une relecture moderne de L'Homme Invisible. Avec Invisible Man, il est parvenu à convaincre presse et spectateurs, et à rapporter plus de 123 millions de dollars de recettes à travers le monde pour un budget de 7 millions. Encore une preuve que la recette Blumhouse est rentable. Jigsaw est partout Avant que Leigh Whannell ne vole en solo, il travaillait sur des franchises majeures de l'univers horrifique. Il a notamment commencé sa carrière en tant que co-scénariste sur les sagas Saw et Insidious. Deux franchises lancées par son ami James Wan. Alors que ce dernier dirigea les deux premiers épisodes de la saga Insidious, il laissa sa place à Leigh Whannell pour Insidious 3. Sa première tentative comme réalisateur, avant l'excellent Upgrade en 2018. Les deux hommes, qui se sont liés d'amitié sur le tournage du premier Saw, ont la maligne habitude de dissimuler Jigsaw dans leurs récentes productions. Par exemple, James Wan a dissimulé des apparitions de Jigsaw dans Dead Silence, où la marionnette apparaît physiquement, et dans Death Sentence et Insidious, où elle est visible en dessin. Un petit jeu sympa que Leigh Whannell perpétue lui aussi. Dans Upgrade il dissimule à son tour un graffiti de Jigsaw. Et évidement le cinéaste s'est amusé à dissimuler une petite référence dans son dernier film, Invisible Man. Cette fois c'est en proposant une représentation de la marionnette tueuse sur un mur pendant le dernier acte du film. La prochaine fois que vous regardez un des films susmentionnés, n'oubliez pas d'ouvrir les yeux. On vous laisse découvrir toutes ces apparitions dans la galerie ci-dessous.