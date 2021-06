Ip Man 3 : Donnie Yen revient sur sa confrontation avec Mike Tyson

Donnie Yen, notamment connu pour être le visage d'Ip Man au cinéma, est revenu sur sa confrontation avec Mike Tyson dans « Ip Man 3 ». Le comédien se remémore une rencontre toute particulière...

Un acteur fantastique

Acteur chinois de longue date, Donnie Yen est l'un des plus célèbres comédiens spécialistes en art martiaux. Alors qu'il s'exporte de plus en plus à Hollywood, et qu'il était dernièrement dans Rogue One : A Star Wars Story, il demeure surtout le visage inébranlable d'Ip Man, le maître de Bruce Lee.

Il débute sa carrière cinématographique au milieu des années 1980, et enchaîne les productions chinoises. Il apparaît notamment dans Il était une fois en Chine II ou dans Iron Monkey. Puis, au début des années 2000, il débute sa carrière à Hollywood, en tournant dans des productions comme Blade 2. Mais c'est en 2008 qu'il se fait réellement connaître du grand public lorsqu'il incarne le célèbre Ip Man dans le film de Wilson Yip.

Ip Man (Donnie Yen) - Ip Man ©Golden Harvest Company

Le long-métrage est un succès critique et populaire important, qui pousse le cinéaste à se lancer dans une saga. Le dernier opus, Ip Man 4 : Le Dernier combat est sorti en 2019. Prochainement, ses fans pourront le retrouver au casting d'une autre célèbre franchise : John Wick 4.

Donnie Yen vs Mike Tyson

Lors du Festival international du film de Shanghai, Donnie Yen est revenu sur sa rencontre avec Mike Tyson. En effet, dans Ip Man 3, Donnie Yen se bat contre le célèbre boxeur américain. Sorti en 2015, et toujours réalisé par Wilson Yip, Ip Man 3 emmène le maître de Bruce Lee à affronter le talentueux Mike Tyson, dans le rôle du boxeur Frank. The Hollywood Reporter a rapporté que le tournage avec Mike Tyson était une expérience intimidante pour Donnie Yen. Même si ce dernier est totalement fan de la carrière du boxeur, il a révélé que celui-ci est davantage un sportif qu'un acteur. Il se souvient qu'en aucun cas il n'avait envie de baisser sa garde face à Mike Tyson :

Je devais traiter cet affrontement comme un vrai combat dans un ring de boxe. Avec lui, c'était une question de vie ou de mort. Je ne pouvais pas me permettre d'être distrait de quelque façon que ce soit. Sinon j'aurais pris un KO. C'était très dangereux. J'ai littéralement senti l'air bouger lorsqu'il donnait un coup de poing. Il était comme un camion avançant vers moi de plein fouet. Son poing était énorme, et il a touché mes cheveux.

Ip Man 3 ©Golden Harvest Company

Il faut dire que Mike Tyson est un acteur imposant. Cet ancien boxeur, qui apparaît également dans Very Bad Trip, sait encore comment se battre et se déplacer sur un ring. Ce qui a fortement intimidé Donnie Yen, qui n'est pourtant pas un bleu des arts martiaux. Mais cette confrontation s'est avérée payante. Les fans ont en effet un excellent souvenir de cette séquence, et Ip Man 3 a rapporté plus de 157 millions de dollars de recettes au box-office, pour un budget de 36 millions de dollars.