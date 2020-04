Une série de photographies dévoilant la toute première séance test de Scarlett Johansson dans le costume de Black Widow a trouvé son chemin sur le net. Des images qui donnent le premier aperçu de la jeune actrice dans ce rôle culte.

Il y a tout juste 10 ans sortait Iron Man 2. Le film de Jon Favreau présentait la première apparition de Black Widow dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Cette héroïne bien connue des lecteurs de comics est incarnée par Scarlett Johansson. L'actrice a déjà campé ce personnage à 7 reprises et le reprendra une huitième fois dans sa propre aventure en solitaire : Black Widow.

Retour aux sources

Aujourd’hui, les toutes premières photographies de l'actrice dans la peau de Natasha Romanoff ont été partagées sur Internet. L'utilisateur Twitter Christophe Marc a dévoilé ces clichés inédits qui présentent l'actrice, alors âgée de 23 ans à l'époque, dans ses premiers tests costume. Au moment des photos, on ne sait pas si elle était déjà acceptée dans le rôle. Des images qui dévoilent un costume identique à celui présenté dans Iron Man 2.



Comme mentionné plus haut, Scarlett Johansson reprendra son personnage de La Veuve Noire dans sa propre aventure solo. Le long-métrage, réalisé par Cate Shortland, devait initialement sortir le 29 avril prochain. Mais avec l'épidémie de Coronavirus qui touche en ce moment la planète, Marvel Studios a préféré déplacer le film à une date ultérieure encore inconnue. Certaines rumeurs affirment que le film pourrait même sortir directement sur la plateforme Disney+. Mais rien n'a encore été confirmé par les studios en question.

Quant à Scarlett Johansson, c'est l'une des actrices hollywoodiennes les plus influentes de sa génération. Elle débute sa carrière très tôt, alors âgée de 10 ans. C'est le film L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux qui lui donne sa première véritable renommée a 14 ans. Depuis, elle enchaîne les rôles majeurs et a même été nommée cette année aux Oscars à deux reprises : dans la catégorie de l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Jojo Rabbit et dans la catégorie Meilleure actrice pour Marriage Story.