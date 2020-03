Iron Man 3 : Robert Downey Jr a fait une Tom Cruise

Guy Pearce, qui revenait dans une interview pour GQ sur plusieurs rôles et films de sa carrière, a donné quelques détails sur une cascade ratée pendant le tournage du film Marvel "Iron Man 3", qui a valu une cheville cassée à Robert Downey Jr.

Acteur et cascadeur sont deux métiers bien différents, même si, chez les actrices et acteurs, certains n'hésitent pas à assurer certaines cascades eux-mêmes. Il faut en avoir l'envie et la capacité physique, mais aussi l'autorisation de la production et des diverses assurances. Le modèle de l'acteur qui fait ses propres cascades est Tom Cruise, et on sait que Jason Statham ou encore Keanu Reeves n'y rechignent pas non plus. Plus étonnant, Robert Downey Jr s'est lui aussi senti poussé des ailes sur le tournage d'Iron Man 3, pour une cascade qui s'est mal terminée.

Une cheville cassée pour Iron Man

C'est l'acteur Guy Pearce qui revient sur l'anecdote, lui qui jouait le vilain Aldrich Killian dans Iron Man 3. Dans une interview pour GQ, il est revenu sur plusieurs rôles de sa carrière, et a ainsi dévoilé les détails de l'accident.

Robert Downey Jr s'est cassé la cheville au milieu du tournage, pour une cascade où il devait sauter d'une plateforme à une autre, à l'aide d'un câble. Ils se préparaient à répéter, mais Robert a dit " Non, je n'ai pas besoin de répéter", et il a sauté, le gars qui devait s'occuper du câble n'était pas prêt, donc Robert a atterri durement, s'est cassé la cheville, et la production s'est arrêtée pendant cinq ou six semaines.

Cette blessure, même si elle est survenue en 2012, fait écho à celle de Tom Cruise lors du tournage de Mission : Impossible - Fallout, en août 2017. L'acteur et producteur de la franchise M:I s'était ainsi violemment cassé la cheville à Londres, en sautant d'un immeuble à un autre - la routine pour Tom Cruise. La vidéo de l'accident avait à l'époque été diffusée, et chacun a pu ainsi apprécier le dévouement de l'acteur, qui a poursuivi la scène malgré la violence et les dégâts du choc. De son côté, Robert Downey Jr s'est sans doute un peu trop pris pour son personnage d'Iron Man, et il n'y avait malheureusement pas de rétro-fusées pour assurer sa réception...