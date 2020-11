Iron Man de retour dans le MCU ? Marvel clarifie sa position

À moins que vous ne viviez dans une cave depuis deux ans, vous devez savoir que Tony Stark aka Iron Marn meurt à la fin d'Avengers : Endgame. Le héros se sacrifie pour sauver la Terre des griffes de Thanos en utilisant le gant de l'infini. Une conclusion sans concession qui venait conclure l'arc de Tony Stark dans le MCU. Mais comme souvent dans l'univers Marvel, les héros sont amenés à revenir d’entre les morts.

Beaucoup de personnages reviennent à la vie régulièrement, et ce, même au sein du MCU. Après tout, les exemples sont légions : Black Widow est de retour dans son propre film (même si le récit se passe avant sa mort), Bucky a survécu au premier Captain America, Loki est mort un paquet de fois et la Vision est de retour dans WandaVision. Bref, la mort chez Marvel, c'est un peu comme une mauvaise grippe.

Étant donné la popularité d'Iron Man, beaucoup de fans se demandent, à raison, si le personnage ne va pas revenir prochainement. Il y a même des rumeurs qui affirment que Tony Stark va apparaître dans Black Widow. Des questions subsistent quant à savoir si Robert Downey Jr pourrait éventuellement reprendre son rôle à l'avenir.

Victoria Alonso, vice-présidente exécutive de Marvel Studios, a répondu à cette rumeur lors d'une interview avec Clarin :

Tony Stark est mort. Et c'est notre histoire. Une résurrection ? Je ne sais pas, je ne sais pas comment nous ferions. Il me semble que l'histoire de Tony Stark est terminée. Par conséquent, il a laissé son héritage, notamment via Spider-Man. Peter Parker a été son fils spirituel, donc vous voyez encore beaucoup de Tony Stark en Peter Parker. Mais pour le moment, nous n'avons aucun projet.