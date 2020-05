Iron Man : les frères Russo ne sont pas contre un retour du super-héros

Certains personnages vous marquent à jamais. C'est le cas de Tony Stark, aka Iron Man, le génie milliardaire au cœur plus grand qu'il ne voulait l'admettre. Le héros a tiré sa révérence, mais il se pourrait bien qu'il soit un jour de retour sur nos écrans, si toutefois l'on en croit Joe et Anthony Russo.

N'était-ce qu'un au revoir ?

Joe et Anthony Russo, frères réalisateurs en charge de la majorité des volets d'Avengers, se sont épanchés sur le personnage d'Iron Man. Campé par Robert Downey Jr, très apprécié des fans, quelle ne fut pas leur détresse devant le troisième acte de Endgame. Les rumeurs disaient donc vrai. Tony Stark, dans un moment de bravoure peu commune, s'en est bien allé. À jamais ?

Pas vraiment, si l'on en croit les deux cinéastes. Le super-héros qui a ouvert le MCU en 2008 pourrait bien revenir à la vie. Le personnage de Robert Downey Jr, apparu dans dix films du MCU au total - sa propre trilogie, la saga Avengers, Captain America: Civil War et Spider-Man: Homecoming - aura ainsi peut être droit à une seconde vie.

Au micro de Reel Blend, les Russo ont déclaré ne pas être opposés à l'idée. Toutefois, ils veulent s'assurer que le retour du personnage n'appauvrira pas son arc narratif conclu dans Endgame. Pour espérer le voir revenir, il faudra que cela soit forcément pour une excellente raison.

On ne peut pas le ramener juste comme ça Il faudrait qu'un événement imprévisible se produise, histoire de faire en sorte que cela en vaille la peine.

Et maintenant

Pas de confirmations, donc, mais de nouvelles rumeurs. On rapporte la possible présence de Downey Jr dans des projets Marvel à venir. Il se murmure que le comédien tiendra un rôle dans Black Widow, porté par Scarlett Johansson, ce qui permettrait de revoir le personnage sans changer sa destinée, puisque que les événements de Black Widow seront antérieurs à ceux d'Endgame. Sur petit écran, il devrait aussi prêter sa voix à la série animée What If...?.

En espérant pour le futur des retrouvailles avec Tony Stark, les fans auront déjà fort à faire avec la phase 4 du MCU. En effet, cette dernière viendra déranger leurs repères par son caractère inédit. Il semble très compliqué de tenter d'installer ces nouvelles intrigues, tout en faisant revenir rapidement Iron Man. Gageons donc que c'est une fois les nouvelles bases posées par plusieurs films de la phase 4 que Robert Downey Jr aura le plus de chances de faire son grand retour.