Iron Man : Marvel Studios ne voulait pas de la musique de Black Sabbath

Selon l’ancien vice-président de la production et du développement de chez Marvel Studios, les dirigeants de l’époque ne voulaient pas que « Iron Man » utilise la musique "Iron Man" de Black Sabbath. Découvrez pourquoi :

Iron Man : un film culte

En 2008, le tout premier film du Marvel Cinematic Universe (MCU) sortait dans les salles obscures. Il s’agissait de Iron Man, un super-héros assez méconnu du grand public qui a gagné une aura inédite grâce à la mise en scène de Jon Favreau, mais également grâce à l’interprétation de Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark. Iron Man reçoit des retours presses et populaires extrêmement positifs. Le public ne le sait pas encore, mais il vient de voir les balbutiements du MCU, l’univers connecté le plus impressionnant de l’histoire du cinéma.

Tony Stark (Robert Downey Jr.) - Iron Man ©Marvel Studios / Paramount Pictures

Iron Man est même nommé à deux reprises aux Oscars et rapporte plus de 585 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 140 millions). Face à ce succès, deux autres volets de la saga Iron Man verront le jour, respectivement en 2010 et 2013.

Marvel vs Black Sabbath

Iron Man a également marqué les esprits grâce à sa bande-son emmenée par les plus gros titres de AC/DC. Une bande-son ultra entraînante qui collait parfaitement à ce nouveau héros. Une autre chanson emblématique a également fini dans le film. Il s’agit évidemment de Iron Man et Black Sabbath. Une évidence, qui a failli pourtant être absente du film. En effet, Jeremy Latchman, l’ancien vice-président de la production et du développement de Marvel Studios, a récemment raconté que certains dirigeants refusaient de payer les droits d’exploitation de la chanson emblématique du groupe Black Sabbath.

Le récent livre The Story of Marvel Studios : The Making of the Marvel Cinematic Universe, qui regroupe de nombreuses anecdotes des douze premières années du MCU, est revenu sur un élément controversé du premier Iron Man. En effet, à l’époque, Kevin Feige et son équipe ont refusé d’acheter les droits de la chanson Iron Man de Black Sabbath. Apparemment, Jeremy Latchman a été obligé de les convaincre de dépenser de l’argent en plus pour acquérir le titre :

J'ai dit : « Voici ce que je sais, vous me payez pour vous dire ce que je pense être cool. Je vous dis que ce morceau est cool. Je vous dis que si vous ne prenez pas la chanson Iron Man, ce n'est pas cool. C'est une évidence ». Nous leur avons finalement fait accepter de payer Ozzy Osbourne, une semaine seulement avant le Comic-Con.

Même si Marvel Studios avait déjà accès à une certaine somme d’argent à l’époque, en 2008, le studio était encore indépendant. En effet, il n’appartenait pas encore à l’hégémonie Disney, qui a racheté le studio en 2009. Iron Man avait été en partie financé par la Paramount. Autant dire que l’utilisation de musiques dans des œuvres audiovisuelles peut coûter cher. Surtout si cette musique appartient à un groupe comme Black Sabbath. Heureusement, Jeremy Latchman a réussi à convaincre ses collègues que c’était une bonne idée. Et effectivement, Iron Man sans la musique Iron Man, n’aurait finalement pas été réellement Iron Man…