Iron Man : Robert Downey Jr. était très loin d’avoir le meilleur salaire du film

Sorti en 2008, "Iron Man" est le début d'une série de succès sans précédent pour Marvel Studios et son MCU. Il a notamment permis à Robert Downey Jr. de devenir l’un des acteurs les mieux payés au monde. Cependant, sur le tournage du long-métrage, l’acteur américain était très loin de disposer du meilleur salaire du plateau.

Iron Man : le point d'entrée d'une grande aventure super-héroïque

Au milieu des années 2000, l'écurie Marvel alors au bord de la faillite décide de tenter un gros coup : produire des films de super-héros avec les licences qui leur restent. Ainsi, des films Captain America, Thor, Hulk et Iron Man sont mis en chantier, avec pour ambition de pouvoir relier et connecter tous ces personnages dans un seul et même univers.

En 2008, Iron Man est le premier à ouvrir le bal. Un pari risqué, quand on sait que dans le même temps, DC était assuré de cartonner la même année avec un super-héros masqué et milliardaire via The Dark Knight. Le risque est d'autant plus grand que Tony Stark/Iron Man est joué par Robert Downey Jr., acteur talentueux, mais à la carrière irrégulière due à ses nombreux dérapages et addictions.

Réalisé par Jon Favreau, Iron Man était donc dans l'obligation de réussir au box-office. Le pari fut hautement réussi puisque le long-métrage récolta 585,1 millions de dollars dans le monde, pour un budget estimé à 140 millions. En outre, la critique fut séduite par le film, et surtout par l'énorme prestation de Robert Downey Jr.

Tony Stark (Robert Downey Jr.) - Iron Man ©Marvel Studios

La suite, on la connaît : 2 autres films Iron Man qui sortent, le projet Avengers qui se met en place, et une ère absolument incroyable pour le genre super héroïque au cinéma, jusqu'à aujourd'hui.

Money in the bank

Bien qu’il soit le premier rôle du film, Robert Downey Jr n’était, à l’époque, pas l’acteur le mieux payé sur le plateau de tournage. En effet, l’acteur « redémarrait » une nouvelle carrière, débarrassé de sa toxicomanie. Dès lors, lui faire confiance pour un tel blockbuster était un pari… à salaire correct, cependant. Car pour le comédien, Marvel lui accordait une seconde chance inespérée.

Qui était donc l’acteur le mieux payé du tournage ? Jeff Bridges ou Gwyneth Paltrow ? En réalité, aucun des deux. Selon Entertainment Weekly, le plus gros salaire sur Iron Man n’était autre que celui de… Terrence Howard. Le premier acteur à avoir joué le personnage de Jim Rhodes aka War Marchine dans le MCU a ainsi été payé 4,5 millions de dollars. Cela était dû au fait que Terrence Howard jouissait d’une notoriété déjà établie à l’époque. Deux ans avant la sortie d’Iron Man, l’acteur avait été en effet nommé à l’Oscar du Meilleur acteur pour Hustle & Flow. Autant dire que Terrence Howard était en pleine bourre, ce qui justifiait son énorme salaire. Pour Robert Downey Jr., hormis son pourcentage de 0,02% sur les recettes, son cachet pour le film s'élevait alors à 500 000 dollars.

Malheureusement, l'aventure prit fin après Iron Man pour Terrence Howard. Les causes ? Une histoire de gros sous ainsi qu’une performance mitigée de l’acteur, selon Favreau et ses producteurs. Ainsi, peu satisfait de l’interprétation d’Howard, le réalisateur ainsi que le scénariste Justin Theroux décidèrent de réduire l’importance du personnage dans Iron Man 2. Seulement, cela voulait également signifier que le salaire de la star d'Empire serait réduit. Chose que l’acteur a évidemment refusé. Howard fut donc remplacé par Don Cheadle, qui campe avec brio le personnage depuis maintenant 12 ans.

Terrence Howard a une autre version

Selon Terrence Howard, la vérité sur son remplacement est tout autre. En effet, durant les années suivantes, il a multiplié les déclarations sur plusieurs médias, affirmant tour à tour que Robert Downey Jr. l’avait trahi et doublé pour avoir un plus gros salaire que lui. Ou bien encore que la production avait voulu réduire son salaire, pour rééquilibrer les comptes avec la star de la franchise. Comme il le déclarait en 2013 au micro de Sway The Morning :

Mon salaire pour le premier film était de 4,5 millions de dollars. Pour la suite, ils m’ont dit "Que tu sois là ou non, le film marchera, alors au lieu de 8 millions, tu toucheras 1 million pour le deuxième opus". On avait signé pour trois films, donc il n'y a pas eu de négociations à proprement parler. Je ne savais pas que le contrat n’allait que dans un sens et qu’ils pouvaient faire la suite sans moi. Ils pouvaient respecter le deal. Ou pas. (…) Ma pire expérience ? "Iron Man" est en train de ruiner ma carrière. Enfin, ils ont essayé.

Autant dire qu’il y a peu de chances pour que Terrence Howard et Marvel travaillent de nouveau ensemble.