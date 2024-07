Avant Iron Man, Robert Downey Jr aurait pu incarner un autre personnage Marvel

Robert Downey Jr a marqué les esprits pour son interprétation d’Iron Man dans le film de Jon Favreau, puis dans de nombreux longs-métrages du MCU après cela. Mais, des années avant de décrocher ce rôle, l’acteur aurait pu jouer dans un autre film de super-héros.

Iron Man, le rôle le plus important de la carrière de Robert Downey Jr

C’est avec Iron Man que Robert Downey Jr a trouvé le rôle qui restera sans doute comme le plus important de sa carrière. L’acteur a pour la première fois incarné le super-héros dans le long-métrage de Jon Favreau sorti en 2008, crevant l’écran et lançant l’une des franchises les plus populaires de l’Histoire du cinéma : le Marvel Cinematic Universe.

Depuis sa première apparition en Tony Stark, l’acteur a rejoué le milliardaire à de nombreuses reprises. En tout, il l’a incarné neuf fois (sans compter son caméo dans L’Incroyable Hulk). Désormais, il est très difficile d’imaginer un autre comédien dans le rôle d’Iron Man. Pourtant, Robert Downey Jr aurait pu incarner un autre personnage dans un film de super-héros.

L’acteur avait auditionné pour Doctor Doom

Avant le MCU, un groupe de super-héros de l’univers Marvel avait eu droit à deux longs-métrages. Avant sa suite deux ans plus tard, Les Quatre Fantastiques était ainsi sorti en 2005. Dans ce film, les principaux protagonistes faisaient face à Doctor Doom. Or, comme le rapporte Deadline, Robert Downey Jr aurait pu hériter de ce rôle.

Ainsi, au cours d’une discussion avec Kevin Feige, Jon Favreau a rappelé au boss du MCU que Robert Downey Jr avait auditionné pour le rôle de Doctor Doom dans Les Quatre Fantastiques. Le fait qu’il n’ait pas hérité de ce rôle a donc peut-être été un mal pour un bien. Car après cela, son entrée dans le monde des super-héros grâce à Iron Man a été marquante.

Les louanges de Jon Favreau

Au cours de la même discussion, Jon Favreau a encensé Robert Downey Jr. Il l’a décrit comme étant « la pièce de puzzle qui a tout fait marcher » pour Iron Man. Il a même assuré que sa présence au casting avait encouragé d’autres acteurs à signer pour le projet. Quant à Kevin Feige, il a estimé que le ton trouvé par le réalisateur et l’acteur était devenu « un modèle » pour la majorité du MCU. Ces paroles illustrent une fois de plus l’importance de Robert Downey Jr dans l’univers cinématographique de la Maison des Idées.