Ce soir à la TV : cette comédie hilarante est le remake d'un immense succès du cinéma italien

En 2022, Jérôme Commandeur s'embarque tout autour du monde et trouve l'amour dans la grande aventure comique "Irréductible". Un film qui est le remake du plus grand succès du cinéma italien, à (re)voir ce soir du 22 juillet sur M6.

Le deuxième long-métrage de Jérôme Commandeur

En 2022, pour son deuxième long-métrage en tant que réalisateur, Jérôme Commandeur met en scène Irréductible. Une comédie d'abord très drôle et énergique où l'humoriste et acteur incarne Vincent, un homme capturé par une tribu indigène d'Amazonie. Pour sauver sa peau, il doit alors raconter sa vie.

Vincent est à l'origine un fonctionnaire local, bien décidé à en faire le moins possible dans son travail. Lorsqu'une grande réforme est annoncée, il refuse de démissionner et est ainsi muté par son administration dans des endroits improbables, sa cheffe pensant qu'il finira par craquer. Un jour, Vincent rencontre Eva, une chercheuse dont il va tomber amoureux...

Passant dans le même film de la comédie potache avec sa foule de caméos à la comédie romantique, Jérôme Commandeur fait rire avec son personnage, plein de bonhommie et de naïveté. Autour de lui, Laëtitia Dosch (Eva) et Pascale Arbillot, qui incarne la cheffe de Vincent, campent des personnages féminins qui chacune à leur manière orientent la vie et les actions de ce dernier.

Au cinéma, Irréductible attire plus de 760 000 spectateurs dans les salles. Il fait mieux que le premier film de Jérôme Commandeur Ma famille t'adore déjà, qui avait vendu en 2016 555 160 entrées. Mais au regard du génie comique de Jérôme Commandeur et de sa popularité, Irréductible aurait sans doute pu faire mieux, si sa seconde partie n'avait pas été pas moins appréciée par le public et la presse, jugée trop longue et trop convenue. Surtout, le film fait largement moins bien que le film italien dont il est le remake : Quo Vado ?.

Le remake du plus grand succès italien de l'histoire

Irréductible est un remake, avec certains différences pour coller aux années 2020 et au contexte français, de la comédie italienne Quo Vado ?. Sur le même principe que dans Irréductible, on y suit donc l'histoire d'un homme, petit fonctionnaire attaché à ses privilèges qui raconte à une tribu indigène, pour sauver sa peau, comment il en est arrivé là.

Checco (Checco Zalone) - Quo Vado ? ©TaoDue

Jamais sorti au cinéma en France, Quo Vado ? a été un immense succès lors de sa sortie en Italie en 2016. Avec 9,3 millions de spectateurs, il est actuellement le film italien le plus profitable de l'histoire avec un box-office domestique s'élevant à 65,3 millions d'euros. Une performance historique qui a donc inspiré Jérôme Commandeur pour Irréductible, sans toutefois lui apporter le même succès.

Quo Vado ? est porté par l'humoriste Checco Zalone et réalisé par Gennaro Nunziante. Les deux hommes ont co-écrit son scénario. C'est alors leur troisième film ensemble, après Che bella giornata en 2011 et Sole a catinelle en 2013. Deux comédies qui avaient elles-mêmes cartonné l'année de leur sortie, avec respectivement 6,8 millions et 8 millions de spectateurs.