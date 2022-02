Irréductible : une bande-annonce hilarante pour le film de Jérôme Commandeur

Voir aussi

Napoleon : Tahar Rahim rejoint le casting du film de Ridley Scott

Son tournage vient de débuter en Angleterre, et son casting se dévoile un peu plus. "Napoleon" de Ridley Scott, film biographique sur le premier empereur des Français, accueille ainsi aux côtés de Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby l'acteur français Tahar Rahim.