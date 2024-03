Nouveau sur France TV : ce thriller sulfureux pour lequel Marina Foïs a été nommée aux César

Dans "Irréprochable", sorti en 2016, Marina Foïs confirme qu'elle est une grande actrice dramatique avec un rôle aussi captivant qu'effrayant de sociopathe. Le film, premier long-métrage de Sébastien Marnier, est à (re)découvrir gratuitement sur la plateforme France TV.

Marina Foïs, l'art du trouble

En 2017, Marina Foïs obtient sa 3e nomination au César de la Meilleure actrice pour sa performance dans Irréprochable de Sébastien Marnier. Elle est notamment en concurrence avec Virginie Efira dans Victoria et Marion Cotillard dans Mal de pierres, mais sans vraiment de surprise c'est Isabelle Huppert qui repart avec la récompense pour son rôle de Michèle Leblanc dans Elle de Paul Verhoeven.

Privée de César, Marina Foïs y prétendait naturellement avec ce rôle complexe et ambigu de Constance Beauvau, modèle parfait de l'anti-héroïne qu'aime écrire et mettre en scène Sébastien Marnier. Dans Irréprochable, elle incarne une femme de 40 ans qui, licenciée de son job d'agente immobilière à Paris, revient dans sa ville natale pour essayer de reprendre son poste dans l'agence de ses débuts. Mais son poste est donnée à Audrey (Joséphine Japy), une jeune femme que Constance va essayer d'évincer par tous les moyens, en se faisant passer pour une cliente et devenant son amie...

Irréprochable ©Memento Films Distribution

Un film à suspense cruel

Constance considère qu'une certaine place lui est due et, sans ressources, sans cadre, ses névroses et ses psychoses prennent le dessus. Mythomane, manipulatrice, elle va mentir à tous les gens qu'elle rencontre ou qu'elle retrouve. On compte au casting autour de Marina Foïs des talents comme Joséphine Japy, dans le rôle de sa rivale Audrey, Benjamin Biolay, dans le rôle de son amant, ou encore Jérémie Elkaïm, qui incarne son ancien collègue. Tous, à différents degrés, vont souffrir des mensonges et des manipulations de Constance.

Marina Foïs brille dans ce rôle d'une femme particulièrement mal-aimable, mais aussi sensuelle et sexy - Irréprochable compte un bon nombre de situations érotiques -, qui captive le spectateur sans que celui-ci ne puisse néanmoins éprouver de l'empathie à son égard. À ce titre, elle préfigurait le rôle que tient Laure Calamy dans L'Origine du mal, le troisième long-métrage de Sébastien Marnier. Celui-ci, qui construit un cinéma héritier de celui de Claude Chabrol comme d'Alfred Hitchcock, a ainsi trouvé chez Marina Foïs l'interprète idéale pour les thématiques développées dans Irréprochable. Il expliquait ainsi à la presse ce casting , une évidence pour lui.

C’est une comédienne assez unique dans le paysage cinématographique français. Elle est à la fois hilarante et inquiétante, solaire et opaque. C’est une actrice de plus en plus physique qui a presque quelque chose d’animal. Marina est arrivée très tôt sur le projet, nous avons pu discuter et échanger pendant plusieurs mois. Ensemble, nous avons nourri le personnage, nous lui avons trouvé sa silhouette mais aussi son phrasé et surtout l’arythmie très singulière qui le caractérise.

Irréprochable est à (re)voir gratuitement sur la plateforme France TV jusqu'au 31 juillet 2024.