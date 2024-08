J.J. Abrams recrute deux stars montantes pour son nouveau film

C'est un casting de rêve, composé d'une actrice et d'un acteur en pleine ascension : Jenna Ortega et Glen Powell. La star de "Wednesday" et "Beetlejuice" avec celle de "Top Gun : Maverick" et "Tout sauf toi" finalisent leurs négociations pour porter le nouveau film (secret) de J.J. Abrams.

Duo de stars pour le prochain film de J.J. Abrams

Le co-créateur des séries Lost et Alias, producteur influent d'Hollywood et réalisateur acclamé J.J. Abrams, n'a pas mis en scène de long-métrage depuis 2019 et Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker. Très sollicité, il prépare actuellement une nouvelle réalisation du côté des studios Warner Bros.. À ce stade, rien n'a filtré sur les détails de ce film tenu secret, sinon qu'il n'y est pas question de voyage dans le temps. Ce qu'on sait en revanche, c'est les deux noms qui devraient porter ce film, et ils font rêver. C'est en effet Jenna Ortega et Glen Powell, deux stars de la nouvelle génération hollywoodienne, qui sont attendus devant la caméra de J.J. Abrams.

Jenna Ortega et Glen Powell vers les étoiles

S'ils n'appartiennent pas exactement à la même génération, Jenna Ortega étant âgée de 21 ans et Glen Powell de 35 ans, ils se sont révélés au très grand public à peu près au même moment. L'acteur avec Top Gun : Maverick, et l'actrice avec Wednesday et Scream, en 2022. Depuis, ils sont tous les deux très demandés et ont des agendas chargés pour les mois à venir.

Cependant, l'une comme l'autre devraient faire monter haut ce projet dans leurs priorités, puisque le retour de J.J. Abrams derrière la caméra, chez Warner Bros. qui tient une nouvelle stratégie très ambitieuse, est la promesse d'un film-événement.

Jenna Ortega sera bientôt sur les écrans dans Beetlejuice, Beetlejuice, puis dans Klara and the Sun de Taika Waititi et Death of a Unicorn. Après le succès Twisters, Glen Powell quant à lui pourra être vu dans Hit Man de Richard Linklater (en septembre en France sur Canal+) et Huntington, mis en scène par le réalisateur de Emily the criminal. Ainsi que dans The Running Man d'Edgar Wright, actuellement en pré-production.