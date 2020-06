J.K. Simmons confirme que le MCU a des plans pour J. Jonah Jameson

L'acteur J.K. Simmons, qui interprétait le rédacteur en chef du Daily Bugle dans les « Spider-Man » de Sam Raimi a repris le rôle de J. Jonah Jameson à l'occasion de la scène post-générique de « Far From Home ». Aujourd'hui, il certifie que son personnage est voué à revenir dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

J. Jonah Jameson : un rôle culte pour J.K. Simmons

C'est en 2002 que J.K. Simmons apparaît pour la première fois dans la peau de J. Jonah Jameson dans le Spider-Man de Sam Raimi. Ce dernier est un personnage connu des lecteurs de comics. Rédacteur en chef du Daily Bugle, il n'a qu'une idée en tête : discréditer Spider-Man. L'acteur J.K. Simmons s'est construit une forte popularité autour de ce rôle qu'il a repris dans les deux autres films de la trilogie. Il est rapidement devenu un élément important de la franchise et un personnage secondaire définitivement culte. Et Marvel Studios a joué le coup finement. C'était une excellente surprise pour les fans de voir J.K. Simmons reprendre le rôle de J. Jonah Jameson à l'occasion de la scène post-générique de Spider-Man : Far From Home. La firme trouve ici son meilleur caméo. Et finalement, il s'agirait d'autre chose qu'une simple apparition.

Le rédacteur en chef du Daily Bugle reviendra

Lors d'une récente interview, J.K. Simmons a révélé qu'il avait déjà tourné ses prochaines scènes. Le comédien n'a pas développé davantage son intervention mais il promet qu'il a déjà participé à des prochaines séquences sans pour autant dire de quel film elles font partie. La plus grosse probabilité concerne évidemment Spider-Man 3, même si la production n'a pas encore débuté. Il n'est pas rare que Marvel Studios fonctionne de la sorte, tournant des séquences en avance, voir même au sein de tournages différents. J.K. Simmons a ensuite ajouté que sa participation au MCU ne s'arrêterait pas à un simple caméo. Apparemment, le studio a des plans plus larges et plus ambitieux pour le personnage. C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'acteur au micro de la chaîne YouTube SiriusXM :

Eh bien oui, je serai de retour sous le nom de J. Jonah Jameson. C'est la réponse courte. Car il y a un avenir pour J. Jonah Jameson après une interruption de plusieurs années. Il s'est présenté très brièvement pour ceux qui ont eu la sagesse de rester après le générique de Far From Home.... Il y a une autre apparition de JJJ qui est déjà dans la boîte, et d’après ce que j’entends, il y a un plan pour une autre chose encore. J'espère donc que JJJ continuera encore pour un moment.

Dans quels films pourrait donc apparaître J. Jonah Jameson ?

Comme on vient de le préciser, JJJ devrait revenir dans Spider-Man 3. Far From Home se finissait sur un twist important qui laissait Peter Parker en hors-la-loi. Ainsi, le rédacteur en chef du Daily Bugle va sûrement participer à la traque de Spider-Man. Il va sans doute tout faire pour salir l'image de l'araignée. Outre d'autres apparitions dans des films différents du MCU, le personnage peut également faire un petit coucou dans les films Sony. En effet le studio prépare actuellement Venom 2 et Morbius. Deux longs-métrages issus de l'univers de Spider-Man qui seront connectés au MCU. J. Jonah Jameson y aurait donc totalement sa place. On vous laisse faire vos pronostics.