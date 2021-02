Jack Black, en slip, se déguise en Thor, Spider-Man et Iron Man dans des vidéos hilarantes

Jack Black n'est pas en tournage en ce moment. Est-ce qu'il s'ennuie ? Pas le moins du monde ! Son nouveau hobby est la parodie de super-héros ! Attention, ses vidéos envoient du lourd !

Jack Black : caution comique

Jack Black est un acteur qui compte à Hollywood. Cette tornade d'énergie et d'humour a illuminé des comédies cultes comme Rock Academy, L'Amour extra large, ou encore Tonnerre sous les tropiques. Depuis quelques années, il s'est plutôt concentré sur des comédies familiales, apparaissant dans La Prophétie de l'horloge et plusieurs franchises comme Chair de poule et Kung Fu Panda dans lequel il prête sa voix au héros Po. Depuis 2017, il est aussi du reboot de Jumanji qui a connu pour l'instant deux épisodes : Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Jumanji : Next Level.

Jumanji : Bienvenue dans la jungle ©Columbia Pictures

La carrière de Jack Black ferait rêver de nombreux acteurs, mais lui a, semble-t-il, d'autres plans. En 2019, il annonçait songer à prendre sa retraite. Moitié du groupe de rock Tenacious D, il souhaitait se concentrer un peu plus sur sa musique. Surtout, ce père de famille voulait passer plus de temps avec ses enfants. L'acteur a pour l'instant tenu sa promesse puisqu'il n'a pas retourné depuis. Par contre, il est chez lui et il s'amuse à poster des vidéos délirantes sur ses réseaux sociaux ! Vu les personnages qu'il y incarne, on peut peut-être y voir comme un appel du pied à une certaine maison de production qui aime bien les super-héros.

Thor les préjugés

Jack Black n'a pas l'air de trop s'ennuyer dans sa belle maison de Los Angeles. Déjà parce qu'il a un trampoline et une piste de skate dans son jardin, mais aussi parce qu'il s'amuse à poster des vidéos complétement folles dans lesquelles il incarne des super-héros Marvel. Tout a commencé il y a deux mois avec Spider-Man.

Cascades extraordinaires à base de roulades sur le sol et de sauts de trampoline. Fumigène rouge du plus bel effet. Un vrai pied de nez aux productions Marvel. La fête a continué il y a quelques semaines avec Iron Man à qui il rend hommage, en caleçon de bain rouge, sur la musique Iron Man de Black Sabbath.

Là, on passait déjà à un autre niveau de production. Jack Black vole, envoie des missiles de ses mains. Le budget fumigène a doublé. C'est une vraie fête pour les yeux et les oreilles.

Jamais rassasié, Jack Black s'est attaqué cette semaine à Thor, ressortant son attirail de bain favori.

Sur Immigrant Song de Led Zeppelin, il se tortille et en appelle à la foudre ! Il parcourt la terre à vélo, ses baskets ont des ailettes, sa cape est assortie à son caleçon moulant et son marteau est plus vrai que nature ! On peut même enfin l'entendre chanter le célèbre cri qui caractérise ce morceau mythique de l'histoire du rock'n'roll.

Cette vidéo est encore plus ambitieuse que les deux autres. On sent que le budget a augmenté considérablement. Qui sera le prochain Avengers à qui Jack Black fera honneur ? Hulk ? Hawkeye ? Rien ne semblant arrêter le trublion américain, ce ne serait pas une surprise qu'on le retrouve avec une perruque rousse vissée sur la tête dans un grand numéro de Jack Black Widow !

Ces trois vidéos sont-elles si innocentes que ça ou peut-on y voir un appel du pied à la maison Marvel ? Les enfants de Jack Black seraient peut-être fiers de voir leur père apparaître dans la prochaine phase du MCU. Alors probablement pas en Thor, mais il y a assez de personnages dans l'univers Marvel pour lui trouver un rôle à la hauteur de son talent comique.