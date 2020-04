Jackass 4 : la bande de Johnny Knoxville repousse son retour

Les retards dans les productions ne cessent de se multiplier à cause du Covid-19. Paramount a confirmé le report des sorties de deux films attendus : « Without Remorse » avec Michael B. Jordan et « Jackass 4 ».

Paramount vient d'apporter du changement dans son calendrier des sorties. Le studio temporise ainsi deux films prévus cet automne et début 2021. Rengaine du moment due au coronavirus, Without Remorse avec Michael B Jordan voit sa production retardée, au même titre que celle de Jackass 4.

Un petit et grand changement de planning

Without Remorse est une nouvelle adaptation de Tom Clancy dans laquelle l'acteur interprétera John Clark. Une modification de planning légère puisqu'initialement prévu aux US le 18 septembre, le film verra finalement le jour le 2 octobre 2020. Jackass 4 devait lui initialement sortir le 5 mars 2021, soit onze ans après Jackass 3D. Cependant, le retour de Johnny Knoxville se fera un tout petit peu attendre. Le studio a repoussé la sortie du film à une date bien ultérieure, et les tarés de Jackass reviendront finalement le 2 juillet 2021.

Les changements constants des dates de sortie produisent un effet domino. Toutes les productions sont décalées, et récupèrent des dates de sorties précédemment détenues par d'autres films. Par exemple, Without Remorse a récupéré la date de sortie initiale de Venom : Let There be Carnage, repoussé.

Jackass 4 est très attendu par les fans du genre. En 1999, Johnny Knoxville s'entoure d'une équipe de sympathiques décérébrés pour faire des paris plus stupides et dangereux les uns que les autres. Avec un format de 20 minutes diffusé sur MTV, ils se font rapidement connaître auprès des américains. Et depuis 2002, Jackass a débarqué à cinq reprises au cinéma, de quoi se faire connaître à travers le monde entier. En trois films, la licence a rapporté plus de 335,6 millions de dollars au box-office. Et c'est sans compter Jackass 2.5 et Jackass 3.5 qui proposaient les scènes coupées des deux précédents films. Bref, Jackass est un rendez-vous incontournable pour ses fans, et le film sortira donc le 2 juillet 2021.