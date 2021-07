Jackass Forever : Johnny Knoxville est de retour dans la première bande-annonce

Johnny Knoxville et sa bande de décérébrés sont de retour dans la toute première bande-annonce de « Jackass Forever ». Et comme d'habitude, ça à l'air à la fois très dangereux et totalement stupide !

Jackass : une histoire qui commence à dater

Difficile de savoir quand Johnny Knoxville va arrêter de faire ses bêtises avec sa bande de potes. Parce que ça fait maintenant quelques années qu'il se met en spectacle dans les productions Jackass. C'est en 1999 que tout débute, quand Johnny Knoxville s'entoure d'une équipe de sympathiques psychopathes pour faire des paris plus stupides et dangereux les uns que les autres. Il commence sur MTV, avec un format d'épisode de 20 minutes. Le show rencontre rapidement du succès, et séduit une foule d'américains à la recherche de sensations fortes.

Johnny Knoxville - Jackass Forever ©Paramount Pictures

Face à ce succès, Johnny Knoxville décide de dériver sa création sur grand écran. Et depuis 2002, des films Jackass sortent régulièrement au cinéma. Pour le moment, Johnny Knoxville a produit 5 longs-métrages. En trois films, la licence a rapporté plus de 335 millions de dollars au box-office. Et c'est sans compter Jackass 2.5 et Jackass 3.5 qui proposaient des scènes coupées des deux précédents films.

Jackass Forever : la retraite c'est pas pour tout de suite

La bande-annonce officielle de Jackass Forever vient d'être dévoilée par Paramount Pictures, pour une sortie en octobre prochain dans les salles obscures. S'il s'agit probablement du dernier volet de la licence, Johnny Knoxville, Steve-O, et d'autres membres de la bande originelle sont de retour pour faire des cascades encore plus dégoûtantes et douloureuses.

La bande-annonce débute avec des images d'archive des précédents opus de la saga. Le trailer aborde le temps qui passe et la vieillesse de ses interprètes. Eh oui, Johnny Knoxville n'est plus tout jeune, et c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire des cascades aussi hallucinantes du haut de ses 50 ans. Son corps est moins résistant, et le comédien s'est retrouvé à l’hôpital en compagnie de Steve-O dès le deuxième jour de tournage. Pourtant, ces derniers n'ont pas froid aux yeux, et continuent malgré tout leurs folies. Steve-O garde cependant conscience du danger de faire un film comme Jackass Forever à son âge :

Tourner Jackass à cet âge, c'est à peu près la même chose qu'avant, avec deux grandes différences. Nos os se cassent beaucoup plus facilement. Et il en faut moins pour nous faire perdre complètement connaissance. Et plus longtemps pour se réveiller.

Jackass Forever ©Paramount Pictures

Réalisé par Jeff Tremaine, Jackass Forever ramène toute la petite bande habituelle pour de nouvelles aventures palpitantes. C'est le premier film de la saga à être réalisé depuis la mort de Ryan Dunn en 2011, dont l'absence risque de se faire sentir. Bam Margera, ami de longue date de Ryan Dunn, ne sera pas de l'aventure non plus. Il devait être impliqué dans Jackass Forever, mais il s'est brouillé avec Johnny Knowville et Jeff Tremaine. Le comédien a en effet accusé l'équipe technique de l'avoir abandonné dans un moment crucial. L'affaire est devenue publique et il a même appelé ses fans à boycotter Jackass 4.