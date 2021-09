Jackass : les 3 cascades trop dangereuses pour être diffusées

L'une des stars de la saga « Jackass », le cascadeur et comédien Steve-O, a révélé que trois cascades trop dangereuses et trop violentes pour le cinéma, n'ont jamais été diffusées. Ces trois cascades impliquaient Johnny Knoxville.

Jackass : cette bande de décérébrés

Depuis 2002, la licence Jackass a envahi le cinéma. Johnny Knoxville, Steve-O et bien d'autres ont, pendant des décennies, offert à leurs fans des cascades toujours plus folles et dangereuses. En tout, en plus de la série initiale, six films ont vu le jour. Un nouvel opus, Jackass Forever, toujours réalisé par Jeff Tremaine, va d'ailleurs voir le jour le 4 février 2022 aux États-Unis.

Jackass ©Paramount Pictures

La licence Jackass a été créée par Johnny Knoxville, Spike Jonze et Jeff Tremaine. Si Johnny Knoxville et Jeff Tremaine sont toujours de la bande, Spike Jonze a préféré se détacher de toutes ces folies pour se lancer dans une carrière solo qui lui a été profitable. Le cinéaste a, contre toute attente, signé des œuvres inoubliables comme Max et les maximonstres et l'incroyable Her. Au fil des ans, l'équipe de Jackass a repoussé toujours plus les limites à travers des cascades hallucinantes. Une volonté de toujours monter plus haut la barre, alors que les comédiens prennent de l'âge... Lors d'une apparition dans l'émission Truth or Dad, le comédien Steve-O a révélé que trois cascades, qu'ils ont filmées, n'ont jamais été diffusées, à cause de leur dangerosité, que ce soit dans les films ou la série. Steve-O a précisé ce que contenait ces fameuses cascades interdites.

Trois cascades interdites

L'une d'entre elle, surnommée Box Downstairs, impliquait Johnny Knoxville. Ce dernier était monté sur une boîte remplie d'oreillers. « Nous l'avons scotché, puis balancé dans un énorme escalier en ciment. C'était violent comme l'enfer » raconte Steve-O. Dans une autre cascade, Johnny Knoxville, affublé d'un gilet pare-balles, s'est tiré dessus à bout portant avec un Smith & Wesson de calibre 38. Même le cameraman a refusé de participer à cette séquence. Enfin, la dernière scène maudite impliquait encore une fois le même Johnny Knoxville. Ce dernier s'était fait renverser par une voiture :

Il a dit : "Je m'appelle Johnny Knoxville et je vais bientôt me faire renverser par une voiture". La voiture était déjà lancée, il a traversé le pare-brise, et s'est renversé. Ils lui ont demandé : "À quoi pensais-tu quand tu t'es fait renverser par une voiture ?" Et sa réponse a été : "Je portais deux paires de jeans pour être en sécurité".

Jackass ©Paramount Pictures

La franchise Jackass a toujours été sujet à controverse. Chaque épisode débute évidemment par un avertissement à l'encontre des spectateurs, leur conseillant de ne pas reproduire ce genre de cascades. Malheureusement, l'influence néfaste de Jackass envers la jeunesse a toujours été pointée du doigt. En effet, il est arrivé que des spectateurs manipulables ait retenté certaines des cascades de la licence, entraînant des blessures, voire la mort dans certains cas. À cause de ces répercussions, les membres de Jackass ont régulièrement été obligés de faire face à la censure et à des problèmes de productions. Malgré tout ça, Jackass Forever va voir le jour, vingt ans après le premier film. Respect !