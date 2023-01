Jacques Audiard prépare une comédie musicale avec Selena Gomez

Le prochain film de Jacques Audiard, "Emilia Perez", est une comédie musicale qui racontera le changement de sexe d'un chef de cartel mexicain. Tout un programme, avec des grandes stars au casting : Selena Gomez et Zoe Saldaña.

Une comédie musicale pour le réalisateur d'Un prophète

Le prochain film de Jacques Audiard, intitulé Emilia Perez, a tout pour être un événement. D'abord, après son très beau Les Olympiades, le réalisateur de De battre mon coeur s'est arrêté et de Dheepan revient à une production internationale. En effet, cinq ans après le western Les Frères Sisters, Jacques Audiard va situer son récit au Mexique. Et cette comédie musicale tendance policière dispose d'un synopsis intrigant.

Les Frères Sisters ©UGC Distribution

On y suivra l'aventure de Rita, une juriste mexicaine qui doit aider un éminent chef d'un cartel de narco-trafiquants, Juan "Petites Mains" Del Monte, à disparaître pour devenir la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Dix ans plus tard, celle-ci décide alors de retrouver ses enfants, en se faisant passer pour leur tante...

Il y a ce pitch très séduisant, et le casting qui va avec. Le rôle de la cheffe de cartel est confié à Karla Sofía Gascón, actrice espagnole transgenre essentiellement connue pour ses rôles à la télévision, et dans le film Nosotros los Nobles, sorti en 2013. Dix ans après, Emilia Perez est son retour au long-métrage. Mais surtout, dans des rôles gardés encore secrets, Jacques Audiard a attiré deux stars internationales.

Selena Gomez et Zoe Saldaña chez Jacques Audiard

C'est ainsi la chanteuse, actrice, et icône planétaire Selena Gomez qui jouera devant la caméra de Jacques Audiard. À côté de son activité de doublage, pour Le Voyage du Dr Doolittle en 2020 et Hôtel Transylvanie : Changements monstres en 2022, elle est apparue en 2019 chez Jim Jarmusch dans The Dead don't die, ainsi que dans Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Elle semble ainsi s'orienter franchement vers un cinéma indépendant et d'auteur, et sa participation à Emilia Perez en est une belle preuve.

Mabel Mora (Selena Gomez) - Only Murders in the Building ©Disney+

Autre prestigieuse recrue, l'actrice américano-dominicaine Zoe Saldaña. Plus vraiment besoin de présenter celle-ci, qui est un pilier de la saga Les Gardiens de la Galaxie et l'interprète de Neytiri dans les films Avatar. Ce sera pour elle une troisième collaboration avec un cinéaste français, plus d'une décennie après Colombiana d'Olivier Megaton et Blood Ties de Guillaume Canet. Selon les informations de Variety, le tournage d'Emilia Perez devrait débuter dans des studios de la région parisienne au printemps 2023.