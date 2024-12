Il y a un mois, Quentin Tarantino faisait la Une des médias, un peu malgré lui. Le réalisateur de Pulp Fiction était l’invité du Bret Easton Ellis Podcast lors duquel il avait couvert de louanges Joker : Folie à Deux et son interprète principal Joaquin Phoenix. Quentin Tarantino se positionnait ainsi comme l’une des rares personnes à avoir apprécié le film de Todd Phillips.

J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Beaucoup. Énormément, et je suis allé le voir en espérant être impressionné par la réalisation du film. Je pensais que ce serait un exercice intellectuel indépendant qui, en fin de compte, ne fonctionnerait pas comme un film, mais que je l'apprécierais pour ce qu'il est Et je n’ai pas trouvé que c’était un exercice intellectuel. Je me suis vraiment laissé prendre par ça. J'ai beaucoup aimé les séquences musicales. Je pensais que plus les chansons étaient banales, mieux elles étaient. Je me suis retrouvé à écouter les paroles de ‘For Once in My Life’ comme je ne l’avais jamais fait auparavant