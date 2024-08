"J'ai le coeur brisé" : cet acteur vit très mal le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU

Condamné pour des faits de harcèlement et de violences conjugales, le grand perdant du retour de Robert Downey Jr. et de la réorientation du MCU est Jonathan Majors. L'ex-interprète de Kang le conquérant, qui devait être le grand antagoniste du futur MCU, s'est exprimé sur cette situation.

Le MCU bouleversé

Avec la sortie au cinéma de Deadpool & Wolverine et son succès planétaire, l'autre événement de l'été pour le MCU est le retour de Robert Downey Jr. dans cet univers super-héroïque. L'inoubliable interprète de Tony Stark / Iron Man a en effet fait sensation en se dévoilant à la Comic-Con comme celui qui incarnera le Docteur Doom, futur antagoniste principal du MCU.

Nommé Docteur Fatalis en VF, ce personnage est le principal ennemi des Quatre Fantastiques. Il a d'ailleurs plusieurs points communs avec Iron Man, puisque le Docteur Doom est - lui aussi - un génie scientifique mégalomane doté d'une armure, qui lui permet de voler et augmente considérablement ses capacités physiques. La bonne idée qu'ont eu Kevin Feige et ses collaborateurs est d'avoir exclu le retour de "RDJ" dans le rôle d'Iron Man, et de lui offrir plutôt un potentiel équivalent "maléfique" : un super-vilain de l'ampleur de Thanos, personnage iconique et très apprécié des phases constituant la Saga de l'Infini.

Tout est donc bien qui finit bien pour tout le monde ? Pas vraiment... En effet, s'il y a un grand perdant dans ce bouleversement actuel du MCU, c'est Jonathan Majors.

Au revoir Kang, bonjour Docteur Doom

Il y a un peu plus d'un an et demi, Jonathan Majors était une star montante d'Hollywood, promis aux plus grands rôles aussi bien dans des films de studios que dans le cinéma indépendant. Mais suite à son interpellation en mars 2023 pour violences conjugales, et ensuite la révélation de nombreux témoignages et accusations d'harcèlements, violences psychologiques et intimidations de plusieurs relations personnelles et professionnelles de l'acteur, il se retrouve évincé de l'industrie hollywoodienne.

Une catastrophe pour Jonathan Majors, qui devait devenir le principal antagoniste du MCU après Thanos, avec son incarnation de Kang le conquérant dans la série Loki et le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Dans les plans du MCU, début 2023, le cinquième film Avengers s'appelle ainsi encore Avengers : The Kang Dynasty.

Pour Disney, qui a récemment vécu une situation très compliquée avec les procédures judiciaires de Johnny Depp, interprète de Jack Sparrow dans la très lucrative franchise Pirates des Caraïbes, il est alors hors de question de rester associé à Jonathan Majors. Celui-ci est condamné en décembre 2023, reconnu coupable d'agression et de harcèlement par un tribunal de New York, et perd en conséquence son rôle de Kang.

"J'ai le coeur brisé"

Jonathan Majors, qui essaye prudemment de revenir sur le devant de la scène, a été récemment interrogé par TMZ sur le remplacement de Kang par Docteur Doom. Sa réponse a été sincère.

J'ai le coeur brisé. Évidemment, bien sûr... Je l'aime, j'aime Kang. Mais Docteur Doom est super !

La journaliste, alors qu'ils marchent ensemble dans une rue de West Hollywood, lui demande comment il se sent vis-à-vis du retour de Robert Downey Jr.. Ce dernier ayant eu une longue histoire de démêlés avec la justice dans les années 90 et au début des années 2000. Après quelques secondes d'hésitation, Jonathan Majors déclare :

Je pense que c'est juste que Mr. Downey ait été et soit aujourd'hui accueilli avec patience, curiosité, et avec amour. Et que ce soit aussi le cas pour Mr. Miller (Ezra Miller, ndlr). Et qu'ils soient autorisés à exercer leur art et être créatif à ce niveau de l'industrie. Moi, je n'ai pas vraiment eu ça... C'est dur pour moi.

Le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU à la place qui lui était destinée et l'annonce d'Avengers : Doomsday ont durement confirmé à Jonathan Majors ne comptait plus pour Disney et les studios Marvel. Néanmoins, il assure vouloir toujours, si possible, retrouver son personnage de Kang : "Bien sûr, bien sûr, comme je l'ai dit j'aime Kang, je l'aime. Si c'est ce que les fans veulent, si c'est que Marvel veut, allons-y, évidemment."