Jake Gyllenhaal se souvient d'une scène de sexe compliquée avec Jennifer Aniston

Actuellement à l'affiche de "The Guilty" d'Antoine Fuqua sur Netflix, Jake Gyllenhaal s'est rappelé d'une scène de sexe particulièrement compliquée qu'il a partagée avec Jennifer Aniston sur le tournage de "The Good Girl" en 2002.

The Good Girl : un des premiers rôles de Jake Gyllenhaal

En 2002, Jake Gyllenhaal est à l'affiche du drame The Good Girl. À l'époque, sa carrière vient de décoller (Donnie Darko, Bubble Boy) mais n'a pas encore l'importance qu'elle a aujourd'hui. En 2005, il sera à l'affiche du film Le secret de Brokeback Mountain, qui le propulsera au sommet, soit trois ans après The Good Girl.

The Good Girl © Fox Searchlight Pictures

Dans ce dernier, il campe le rôle d'Holden Worther, un séduisant jeune homme qui va faire la connaissance de Justine Last (Jennifer Aniston), une femme mariée plus âgée avec laquelle il va vivre une relation passionnée.

Face à Jake Gyllenhaal, on retrouvait donc Jennifer Aniston. L'actrice était à ce moment-là au sommet de sa carrière, puisqu'elle interprétait toujours Rachel dans la série Friends.

Jake Gyllenhaal se rappelle d'une scène compliquée pour lui

Actuellement à l'affiche du film Netflix The Guilty, Jake Gyllenhaal a révélé dans une interview que se retrouver face à Jennifer Aniston avait été compliqué pour lui. En effet, à cette époque, le jeune acteur en pinçait pour l'actrice. Il était donc assez intimidé à l'idée de lui donner la réplique. Et encore plus à partager des scènes romantiques avec elle. Dans The Good Girl, les deux interprètes partagent des scènes intimes, et particulièrement une scène de sexe. Un moment compliqué pour l'acteur, comme il l'a confié dans une récente interview.

C'était de la torture... mais ça ne l'était aussi pas.

Jake Gyllenhaal a également évoqué la "technique de l'oreiller" utilisée par Jennifer Aniston pour rendre le moment moins gênant :

Elle m'a proposé d'utiliser un oreiller, pour le mettre entre nous. Ça a été très élégant de sa part de me proposer ça.

Mais l'acteur a tenu à préciser que les scènes de sexe dans les films sont très chorégraphiées, et qu'elles se font en présence de beaucoup de techniciens :