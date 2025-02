Jamais sorti au cinéma, ce thriller érotique interdit aux -16 ans est dispo sur Netflix

Disponible depuis le 6 février sur Netflix France, "Sanctuary" est un thriller érotique captivant mettant en vedette Margaret Qualley et Christopher Abbott. Interdit aux moins de 16 ans, ce huis clos intense explore les dynamiques complexes du pouvoir et du désir.

Une plongée audacieuse dans les jeux de pouvoir

Réalisé par Zachary Wigon, Sanctuary est un film américain de 2022 qui n'a pas bénéficié d'une sortie en salles en France. Le récit se concentre sur la relation singulière entre Rebecca (interprétée par Margaret Qualley, star du récent The Substance), une dominatrice professionnelle, et son client régulier Hal (Christopher Abbott), héritier d'une chaîne hôtelière de luxe.

À la veille de sa nomination en tant que PDG, Hal décide de mettre fin à leur relation. Cependant, cette rupture déclenche une série d'événements où manipulation et séduction s'entremêlent, brouillant les frontières entre réalité et jeu de rôle.

Le film se déroule presque entièrement dans une suite d'hôtel, créant ainsi une atmosphère claustrophobique qui intensifie la tension entre les personnages.

Un futur carton sur Netflix ?

Présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto en septembre 2022, Sanctuary a reçu des critiques élogieuses pour l'alchimie entre ses deux acteurs principaux. Margaret Qualley, déjà remarquée pour son rôle dans la série Maid, livre ici une performance audacieuse, incarnant une femme à la fois dominante et complexe. Christopher Abbott complète ce duo avec une interprétation subtile d'un homme partagé entre ses désirs et ses responsabilités.

Avec son huis clos psychologique, Sanctuary s’inscrit dans la tradition des thrillers érotiques qui explorent les rapports de pouvoir et de séduction. Le film rappelle des œuvres comme Basic Instinct (1992) de Paul Verhoeven, où manipulation et désir s’entremêlent dangereusement, ou encore Eyes Wide Shut (1999) de Stanley Kubrick, qui questionne les limites entre fantasme et réalité.

Cependant, là où ces films mettent souvent en scène des intrigues complexes avec plusieurs personnages et des décors variés, Sanctuary adopte une approche minimaliste et théâtrale, centrée uniquement sur la confrontation entre ses deux protagonistes. Cette intimité renforcée intensifie la tension dramatique, permettant aux spectateurs de se plonger dans les dynamiques psychologiques subtiles entre Rebecca et Hal.

Le film se distingue également par son ton oscillant entre drame et comédie noire, évoquant par moments The Duke of Burgundy (2014) de Peter Strickland, qui explorait également des relations de domination à travers une esthétique raffinée. À la différence de ces références, Sanctuary ne cherche pas à choquer, mais à interroger les notions de consentement, de contrôle et de vulnérabilité dans une relation basée sur des jeux de rôle.