Jamais sorti au cinéma, ce thriller tendu avec Nicolas Cage est à voir ce soir à la TV

Ce soir, la chaîne L'ÉQUIPE diffuse "Running with the Devil", un thriller criminel réalisé par Jason Cabell en 2019. Ce film, inédit en salles en France, plonge les spectateurs dans l’univers sombre du trafic international de drogue, où chaque acteur de la chaîne d'approvisionnement lutte pour sa survie. Avec Nicolas Cage et Laurence Fishburne en tête d'affiche, ce thriller intense explore les rouages du crime organisé sous un angle à la fois brutal et réaliste.

Un thriller immersif dans le monde du trafic de drogue Running with the Devil suit la trajectoire d’un convoi de cocaïne depuis son lieu de production en Amérique du Sud jusqu'à sa destination finale aux États-Unis. Lorsqu'une anomalie est détectée dans la qualité de la marchandise, le chef du cartel décide d’envoyer deux hommes de confiance pour enquêter sur la chaîne d’approvisionnement. Nicolas Cage incarne "The Cook", un expert chargé de surveiller la production et d'assurer que la drogue parvienne à bon port, tandis que Laurence Fishburne joue "The Man", un trafiquant chevronné dont la dépendance aux produits qu'il transporte menace la mission. Le film adopte une approche quasi documentaire, détaillant chaque étape du trafic avec précision. Cependant, certains critiques estiment que cette structure narrative, bien qu'ambitieuse, manque de profondeur et d'originalité, rappelant des œuvres comme Traffic sans en atteindre la complexité. Lors de la sortie aux États-Unis en 2019, le film n'avait pas reçu un bon accueil, ne recrutant que 37% d'avis positifs venant des spectateurs. Un duo de stars convaincant Dans ce thriller sombre, Nicolas Cage livre une performance sobre et contenue, bien loin de ses rôles excentriques habituels. Il incarne un personnage froid et méthodique, plongé dans un monde où chaque faux pas peut être fatal. À ses côtés, Laurence Fishburne apporte une touche de tragédie à son rôle, celui d’un trafiquant en bout de course, dépassé par ses propres démons. L'alchimie entre les deux acteurs fonctionne bien, et s'avère être LE gros point fort du film et la raison de regarder Running with the Devil, qui demeure inédit en France.