Jamais sorti au cinéma, ce thriller avec Denzel Washington vit ses derniers jours sur Netflix

Plus que quelques jours pour voir "Une affaire de détails" sur Netflix France. Ce thriller sombre porté par un casting de renom, dont Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto, quittera la plateforme le 1er décembre. Si vous êtes amateurs de thrillers sur les tueurs en série, à la manière de "Seven" ou "Zodiaque", il est temps de le rattraper.

Une affaire de détails : un thriller à l'ancienne Sorti directement en VOD en 2021, Une affaire de détails (The Little Things) plonge les spectateurs dans les méandres d’une enquête criminelle tortueuse. L’histoire suit Joe "Deke" Deacon (Denzel Washington), un ancien shérif adjoint de Los Angeles hanté par son passé. Revenu sur ses anciens terrains pour une mission apparemment anodine, il se retrouve mêlé à une enquête sur un tueur en série insaisissable. Deke fait équipe avec le détective Jim Baxter (Rami Malek), mais leurs méthodes s’opposent rapidement. Alors que les indices mènent vers Albert Sparma (Jared Leto), un homme au comportement inquiétant, l’enquête s’enlise dans une spirale de doutes et de décisions moralement ambiguës. À mesure que les tensions montent, le film explore non seulement les zones d’ombre de ses personnages, mais aussi les limites floues entre justice et obsession. Si vous aimez les thrillers psychologiques qui s’attardent sur la psychologie des personnages autant que sur l’intrigue, Une affaire de détails est fait pour vous. Ce film rappelle les grandes heures du genre, à mi-chemin entre Seven et Zodiac. Une sortie éclipsée par la pandémie À sa sortie en janvier 2021, Une affaire de détails n’a pas rencontré le succès escompté. Le film a souffert de la pandémie de Covid-19, qui a bouleversé l’industrie cinématographique. Sorti simultanément en salles aux États-Unis et sur HBO Max, le thriller a été diffusé dans un nombre limité de cinémas. En France, il n’a jamais eu droit à une sortie en salles et a été directement proposé en VOD et en DVD. Avec un budget d’environ 30 millions de dollars, le long-métrage n’a récolté que 30 millions de recettes au box-office mondial. Heureusement, son arrivée sur Netflix en décembre 2022 lui a offert une seconde vie. En peu de temps, Une affaire de détails s’est hissé dans le top 10 des nouveautés les plus visionnées sur la plateforme. Vous n'avez désormais plus que quelques jours pour le rattraper. Le film quittera la plateforme française le 1er décembre.