Jamais sortie au cinéma, cette comédie américaine avec Drew Barrymore vient d'arriver sur Netflix

Famille recomposée (Blended), une comédie américaine de 2014 avec Adam Sandler et Drew Barrymore, vient d'arriver sur Netflix France. Ce film, qui n'était jamais sorti au cinéma dans l'Hexagone, raconte l'histoire de deux parents célibataires contraints de partager des vacances ensemble en Afrique du Sud avec leurs enfants. Bien que le film ait rencontré un succès commercial modéré à sa sortie, il pourrait désormais toucher un nouveau public français, notamment les fans de comédies américaines légères et familiales.

Famille recomposée (Blended en version originale), une comédie romantique américaine sortie en 2014 aux États-Unis, vient d’être ajoutée au catalogue de Netflix France. Ce film, réalisé par Frank Coraci, et qui met en vedette Drew Barrymore et Adam Sandler, n'est jamais sortie au cinéma en France. Son arrivée sur la plateforme permettra au public français de la découvrir.

Le long-métrage marque la troisième collaboration entre Drew Barrymore et Adam Sandler, après The Wedding Singer (1998) et 50 First Dates (2004).

Le film suit Jim Friedman (Adam Sandler), un père célibataire de trois filles, et Lauren Reynolds (Drew Barrymore), une mère célibataire de deux garçons, qui se rencontrent lors d’un rendez-vous arrangé dans une pharmacie, orchestré par des amis communs. Cependant, ce premier contact est un désastre : Jim, un peu rustre et maladroit, commande une boisson trop sucrée pour Lauren, ce qui entraîne une série de quiproquos gênants. Après cette rencontre ratée, les deux personnages se jurent de ne jamais se revoir.

Mais le destin en décide autrement. Quelques jours après leur rendez-vous, Jim et Lauren se retrouvent par hasard à partager les mêmes vacances dans un complexe hôtelier de luxe en Afrique du Sud, avec leurs enfants respectifs. La situation devient encore plus compliquée lorsqu'ils réalisent qu'ils doivent partager la même suite familiale dans l’hôtel. Ce cadre de safari luxueux devient alors le terrain d’une série de mésaventures.

Un film pour les fans de comédies américaines

Lors de sa sortie en 2014, Famille recomposée a rencontré un succès commercial modéré avec environ 128 millions de dollars de recettes au box-office mondial (pour un budget de 40 millions), mais les critiques ont été partagées. Si l'alchimie entre Adam Sandler et Drew Barrymore a été saluée, de même que la dynamique comique qu'ils apportent à l'écran, le scénario a souvent été jugé trop prévisible et peu innovant par rapport aux autres comédies familiales. Le cadre exotique en Afrique du Sud et l'humour parfois exagéré de Sandler n'ont pas suffi à convaincre l'ensemble de la critique, qui voyait dans le film une répétition des formules déjà vues dans des comédies du même genre.

Cependant, Famille recomposée pourrait trouver un nouveau public grâce à son arrivée sur Netflix France. Ce film s'adresse particulièrement aux fans de comédies américaines légères et divertissantes, avec son humour typique d'Adam Sandler et son duo comique avec Drew Barrymore.