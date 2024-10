Jamais sortie au cinéma, cette comédie d'action avec Nicolas Cage est dispo sur Prime Video

Depuis ce mardi 15 octobre, Prime Video propose sur sa plateforme le film "The Retirement Plan" avec Nicolas Cage. Une comédie d’action dans laquelle l’acteur, connu pour ses rôles variés et excentriques, campe un père retraité aux îles Caïmans qui cache un passé secret. Ce film inédit, qui n’a pas eu de sortie en salles, offre une nouvelle occasion de découvrir Cage dans un rôle mêlant humour et scènes d’action explosives.

Une Retraite d'Enfer avec Nicolas Cage est dispo sur Prime Video Depuis le 15 octobre, Une Retraite d'Enfer (The Retirement Plan en VO) avec Nicolas Cage, est disponible sur Prime Video en France. Cette comédie d'action, inédite dans les salles françaises, offre une nouvelle performance décalée de l'acteur oscarisé dans un rôle mêlant humour et action. L’histoire suit Ashley (Ashley Greene) et sa fille Sarah, qui se retrouvent en danger, poursuivies par une organisation criminelle. N'ayant d'autre recours, elles se tournent vers le père d’Ashley, Matt (Nicolas Cage), un retraité qui mène une vie paisible aux îles Caïmans. Mais les retrouvailles sont de courte durée puisque les criminels, menés par Donnie et son acolyte Bobo, les retrouvent rapidement. Alors que la situation semble désespérée, Ashley découvre que son père cache un passé bien plus mouvementé qu'elle ne l'imaginait. Derrière sa vie tranquille de retraité, Matt s'avère être un homme au passé mystérieux et aux compétences inattendues. Un film privé de sortie cinéma en France Le film n’a pas bénéficié d’une sortie en salles en France après une exploitation décevante aux États-Unis en septembre 2023. Ainsi, Une Retraite d'Enfer a cumulé à peine un million et demi de dollars. Il s'agit du pire résultat de la carrière de Nicolas Cage au box-office. En plus de Nicolas Cage, le casting inclut Ashley Greene, connue pour son rôle d'Alice Cullen dans la saga Twilight, et des figures comme Ron Perlman, Ernie Hudson ou encore Jackie Earle Haley. Ensemble, ils offrent un mélange de suspense, d’action, et de moments plus légers. Malgré son intrigue classique, Une Retraite d'Enfer se démarque par la performance décalée de Nicolas Cage et ses scènes d’action rythmées, idéales pour une soirée divertissante à la maison.