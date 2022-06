James Bond : Barbara Broccoli donne des informations sur le prochain film

Lors d'un événement du British Film Institute, rassemblant le gratin du cinéma britannique en l'honneur de Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, producteurs de la franchise 007, cette dernière s'est exprimée sur le futur de James Bond et quand on pourra découvrir le prochain film.

James Bond, le temps du renouveau

Présenté en octobre 2021, le 25e film James Bond Mourir peut attendre a été la fin du cycle de Daniel Craig, après cinq films sortis entre 2006 et 2021 : Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et donc Mourir peut attendre. Mais plus encore que les adieux de Craig au rôle de sa vie, ce dernier film a été un séisme avec la mort du célèbre agent secret dans sa séquence finale. Un choc pour son public, et la fin d'une époque. La disparition de l'agent secret 007 était le point final d'une transformation radicale du personnage, héros devenu plus humain et finalement vulnérable.

James Bond (Daniel Craig) - Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Depuis ce pivot artistique, et le rachat de la MGM par Amazon, la franchise 007 est dans une phase de reboot, où l'univers comme le personnage vont être réinventés. Que nous réserve l'avenir ? Cette question est sur toutes les lèvres, et la productrice historique Barbara Broccoli s'est exprimée lors d'un événement privé à Londres, apportant quelques éléments de réponse rapportés par Deadline,

Barbara Broccoli : "Nous réinventons qui il est et cela prend du temps"

La productrice s'est ouverte sur deux points. Le premier :qu'en est-il du nouvel interprète ? Le second : quand verra-t-on un nouveau film James Bond ?

Personne n'est dans la course (pour le moment, ndlr). Nous réfléchissons où aller avec le personnage, nous en discutons. Il n'y pas de scénario et nous n'en aurons pas avant d'avoir décidé comment approcher le prochain film parce que, vraiment, c'est une réinvention de Bond. Nous réinventons qui il est et cela prend du temps. Je dirais que le tournage débutera au mieux dans deux ans.

Deux ans est une période longue, à laquelle on peut raisonnablement ajouter au moins deux ans de production, étant donné le calibre de super-production des films 007. Il va donc falloir s'armer de patience pour pouvoir de nouveau poser les yeux sur un nouveau film James Bond.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Naomie Harris et Ralph Fiennes, qui incarnent Miss Moneypenny et M dans la franchise, étaient présents au même événement, et ce dernier a glissé sur le ton de l'humour que les producteurs avaient "tué Bond". Mais ce n'était que pour mieux rebondir avec une idée qui aurait du sens : "Naomie et moi sommes les bonnes personnes pour réparer ça. Vous le trouvez, et nous le formerons." Pourrait-on voir ainsi le recrutement et la formation d'un tout jeune James Bond ? Une idée à creuser...