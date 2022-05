James Bond : Barbara Broccoli fait le point sur le nouvel interprète

Un seul personnage vous manque, et tout le cinéma est dépeuplé... Après les adieux de Daniel Craig dans "Mourir peut attendre", le plus célèbre agent secret du 7e art n'a toujours pas de nouvel acteur à mettre dans son smoking. La productrice Barbara Broccoli a récemment évoqué ce très attendu casting.

James Bond, une licence à relancer

Après Mourir peut attendre et les adieux de Daniel Craig au rôle, la grande franchise James Bond s'avance vers l'inconnu. Et, en plus de l'indécision sur l'identité du prochain interprète, le rachat de la MGM par le géant Amazon augure probablement d'une extension de cet univers vers d'autres productions, comme des séries et des spin-offs par exemple. Dans l'attente, il ne se passe pas un mois sans que ne revienne l'éternel débat : qui sera le prochain James Bond ?

Napoleon Solo (Henry Cavill) - The Man from U.N.C.L.E. ©Warner Bros.

Parmi les acteurs pressentis, Henry Cavill, Tom Hardy et Idris Elba sont les trois noms qui reviennent le plus. Mais plus ils reviennent, plus il est probable que ce ne soit aucun des trois. D'une part, ceux-là sont évoqués depuis longtemps dans la course au rôle suprême du cinéma d'action à grand spectacle, et il n'y aurait aucun effet de surprise, potentiellement de la lassitude. D'autre part, tous trois ont des carrières déjà riches et sont associés à d'autres personnages.

Par exemple, Henry Cavill est Superman et Tom Hardy est Venom, deux personnages dont les deux acteurs sont actuellement les interprètes. Il ne faut cependant "jamais dire jamais", et peut-être que le prochain James Bond sera un de ces trois acteurs. Et pourquoi pas Henry Cavill, qui recueille le plus de soutiens ?

Dans tous les cas, le prochain interprète de l'agent le plus célèbre au service de Sa Majesté aura fort à faire. Il lui faudra faire oublier Daniel Craig, parti sur un taux d'appréciation très élevé, et vraisemblablement s'inscrire dans une toute nouvelle dynamique. Et selon Barbara Broccoli, productrice historique de la saga 007, ce n'est pas pour tout de suite.

Barbara Broccoli : "Ça va prendre du temps"

Présente à Broadway pour la première au Longacre Theatre de Macbeth, pièce qu'elle produit et dans laquelle joue Daniel Craig, Barbara Broccoli s'est ainsi exprimée sur ce fameux recrutement. En professionnelle aguerrie, elle évite de citer des noms et temporise en expliquant que le processus est long.

Ça va prendre du temps. C'est une décision importante. Il ne s'agit pas seulement d'un simple casting, mais plutôt d'un refonte complète de notre stratégie.

D'un côté, Daniel Craig étant la star de la soirée, il aurait été sans doute déplacé de se livrer plus sur celui qui pourrait prendre sa place. De l'autre, plus important, si Barbara Broccoli évoque un (long) temps à prendre, c'est aussi parce que l'actualité directe est dense. Avec la préparation du Festival de Cannes 2022, et des grosses sorties attendues comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness le 4 mai, Top Gun : Maverick le 25 mai, Jurassic World : Le Monde d'après le 6 juin et Thor : Love and Thunder le 13 juillet, on peut être convaincus que les producteurs du prochain film James Bond choisiront avec un grand soin le moment de leur annonce, pour que celle-ci fasse le plus de bruit possible.