James Bond : Christian Bale a refusé de prendre la relève après Pierce Brosnan

En 1999, la franchise James Bond commence à chercher un remplaçant à Pierce Brosnan, et elle a des vues sur Christian Bale, jeune acteur du moment qui brille dans "American Psycho", et sujet de la Couronne puisque né au Pays de Galles. Mais l'acteur ne voit pas forcément les choses de la même manière.

L'information, tirée du livre sur l'acteur britannique "Christian Bale : The Inside Story of the Darkest Batman", est d'abord surprenante. Pour la seule et unique raison qu'il faudrait être fou ou bien mal avisé de refuser le rôle de 007, un accomplissement pour tout acteur qui vaut bien les sacrifices qu'une telle mission implique. Et puis, le fait que l'acteur en question soit Christian Bale vient tempérer la surprise. L'acteur est connu pour son caractère opiniâtre, ses choix étudiés, et pour ne pas se laisser enfermer dans ses rôles, aussi brillants et nombreux soient-ils.

Christian Bale avait "déjà joué un serial killer"

L'épisode remonte à 1999, quand Christian Bale se révèle définitivement au monde entier dans American Psycho. Cette même année est sorti Le Monde ne suffit pas, troisième et avant-dernier film de Pierce Brosnan dans la peau de James Bond. Son contrat d'alors concernait trois films, et un quatrième optionnel. Meurs un autre jour se fera bien avec Pierce Brosnan, mais déjà Barbara Broccoli et la production de la franchise 007 cherchent un nouvel acteur pour la suite. Ils ont une liste, et Chrisitan Bale est très haut dans celle-ci. Le livre rapporte que, selon les dires de Barbara Broccoli :

Le rôle est pour Christian Bale s'il le demande.

La formulation indique deux choses : la première est que le rôle de James Bond lui tend les bras. La deuxième, c'est que l'acteur ne semble pas intéressé. En effet, très loin d'aller passer le casting, Christian Bale n'est tout simplement "pas intéressé". Comme il est rapporté dans le livre, il trouve alors que la franchise est "très british", que James Bond représente tous "les stéréotypes méprisables à propos de l'Angleterre et des acteurs britanniques", et que de toutes les manières il a "déjà joué un serial killer". Ceci en référence à son rôle dans American Psycho et sans doute au kill count du célèbre espion, qui en fait de facto un serial killer.

Quand d'autres auraient pu par la suite s'en mordre les doigts, Christian Bale n'a aucun regret à avoir, avec la brillante filmographie qu'il s'est construite. Que ce soit dans les Batman de Christopher Nolan, en boxeur avec Mark Wahlberg, métamorphosé dans Vice et pilote automobile dans Le Mans 66, et bientôt en super-vilain dans Thor : Love and Thunder, il s'est imposé comme un des acteurs les plus brillants de sa génération. Ses qualités d'acteur, son charisme, si tout le prédisposait à pouvoir incarner avec brio le célèbre James Bond, il en aura été autrement, et Daniel Craig qui a pris la suite de Pierce Brosnan a incarné un excellent James Bond. Ainsi, comme le hasard, le désintérêt de Christian Bale pour le rôle aura très bien fait les choses !