James Bond : Christopher Nolan envoie un message fort

Le cinéaste et la célèbre franchise sont souvent associés dans des discussions, des envies, des hypothèses. Christopher Nolan va-t-il (enfin) réaliser un film James Bond ? Il déclare dans tous les cas que ce serait un "immense privilège"...

Barbara, entends-tu ?

La question n’est pas nouvelle, mais la réponse est toujours très attendue. Christopher Nolan va-t-il, peut-il réaliser un film James Bond ? Le réalisateur de The Dark Knight et Oppenheimer n'a jamais caché son amour de la franchise 007, et on peut en reconnaître l'influence dans plusieurs lignes de sa filmographie.

Tenet ©Warner Bros.

Si EON Productions a toujours confié la direction d'un film James Bond à un réalisateur qui se plierait à volonté au strict cahier des charges de la saga, le recrutement de Sam Mendes pour Skyfall et Spectre a montré qu'un cinéaste à l'identité prononcée pouvait être une heureuse option. Pour rappel, Skyfall détient le record au box-office d'un film James Bond, avec 1,1 milliard de dollars de recettes...

Christopher Nolan au taquet

Du côté du duo de producteurs Broccoli - Wilson, le secret étant de rigueur, difficile d'anticiper ou de tenter de deviner sur qui ils porteront leur choix. Mais du côté de Christopher Nolan, l'envie est là, explicite et assumée. Invité au micro du podcast Happy Sad Confused, le réalisateur a ainsi déclaré :

L'influence de ces films dans ma filmographie est si apparente, c'en est presque gênant. Ce serait un immense privilège d'en réaliser un. Mais, quand on s'attaque à un tel personnage, on le fait avec des contraintes particulières.

Ces contraintes particulières, Quentin Tarantino s'est cassé les dents dessus, lui aussi à un moment de sa carrière obsédé par l'idée de réaliser un film 007. De tels cinéastes doivent être capables de composer avec le style James Bond et leur propre style, ce que Christopher Nolan souligne en évoquant le "bon moment".

Il faut que ce soit le bon moment dans votre vie créative pour pouvoir exprimer ce que vous voulez et en même temps s'immerger dans ces contraintes, parce que vous ne voudriez jamais prendre quelque chose comme ça et mal le faire. (...) C'est un sujet de discussion avec Barbara Broccoli et Michael G. Wilson depuis des années. J'aime profondément le personnage et je suis toujours très excité à l'idée de découvrir ce qu'ils en font. Peut-être qu'un jour ça se fera...

A priori, Christopher Nolan ne sera pas le réalisateur du 26e film 007, mais l'espoir pour la suite est plus que jamais permis !