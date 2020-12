James Bond : combien 007 a-t-il tué de gens ?

Charmeur, flegmatique et toujours bien habillé, James Bond n'en est pas moins une machine à tuer unique dans l'histoire du cinéma. On détaille le "kill count" du personnage, acteur par acteur pour les 24 films.

En presque 60 ans d'existence et 24 films au compteur, la franchise d'espionnage James Bond entraîne son agent éponyme dans mille situations dangereuses où il ne manque pas de faire la démonstration de ses multiples talents, dont ceux de tueur. Rappel important, le matricule 00 signifie que l'agent qui le détient a l'autorisation de tuer, en légitime défense et de sang-froid, et toujours pour sauver la Couronne britannique. Bon, disons que parfois il lui arrive d'être à la fois généreux et égoïste dans cet effort... 24 films, six acteurs pour un même agent, et un kill count record pour un "héros" de cinéma. En effet, le nombre de personnes tuées, toutes catégories confondues, par le célèbre James Bond s'élève à 597 ! John Wick peut aller se rhabiller, même si son ratio est bien plus élevé avec un score de 299 kills en seulement trois films.

Mais revenons à nos dead bodies signés James Bond, détaillés pour chaque 007.

Sean Connery (1962 - 1971)

Le premier James Bond, à la manoeuvre pendant six films, a la bagarre facile et le meurtre aisé. Il présente un bilan très satisfaisant avec 68 morts, répartis comme suit : 7 dans James Bond contre Dr. No, 8 dans Bons Baisers de Russie, 8 encore pour Goldfinger, 17 pour Opération Tonnerre, 21 pour On ne vit que deux fois - son record - et 7 dans Les Diamants sont éternels. Sean Connery, à jamais le premier.

On ne vit que deux fois © United Artists

George Lazenby (1969)

L'acteur australien va sans surprise être le moins prolifique dans la tuerie, puisqu'il n'a qu'un film pour y participer : Au Service secret de Sa Majesté en 1969. George Lazenby en James Bond efface de la surface de la Terre 6 personnes, soit à ce moment-là le plus faible total pour un film 007, mais une moyenne honorable dans l'absolu. Une étoile filante.

Roger Moore (1973 - 1985)

Les sept films de Roger Moore ne sont pas les meilleurs, et présentent une surenchère systématique d'éléments fondateurs, dont l'autorisation de tuer. 12 ans d'activité, et un zèle admirable quand il s'agit d'éradiquer les menaces. Il a cependant le total le plus faible pour un film 007, avec un seul tué dans L'Homme au pistolet d'or. Mais malgré cette presque anomalie, il envoie du lourd, notamment dans Octopussy où il tue la bagatelle de 64 personnes ! Plus subtil dans ses autres films, il quitte le rôle avec un total de 121 morts, soit une moyenne supérieure à 17 ennemis tués par film. Serial killer.

Timothy Dalton (1987 - 1989)

Celui qui devait être le grand James Bond des années 90 n'aura pas eu le temps de dévoiler tout son talent. Mais Timothy Dalton a néanmoins tenu à honorer ses prédécesseurs et l'a fait avec une égalité et une élégance remarquable : deux films, Tuer n'est pas jouer et Permis de tuer, et 10 kills dans chacun. Un total rond et élégant de 20 tués, d'autant plus notable qu'on lui enlève son fameux permis de tuer dans son deuxième et dernier film. L'artiste parti trop tôt.

Tuer n'est pas jouer © United Artists

Pierce Brosnan (1995 -2002)

Le successeur de Timothy Dalton a pour mission de sauver le monde - la base - mais aussi de ramener le public en salles. GoldenEye ne lésine pas sur les moyens, et l'agent secret y supprime 34 bad guys, Famke Janssen et Sean Bean (évidemment) dans le lot. Pierce Brosnan se relâche un peu par la suite, mais assure quand même une très belle moyenne de plus de 20 morts pour chacun de ses trois opus suivants, montant le total à 103 personnes tuées. Zlatan "007" Ibrahimovic.

Daniel Craig (2006 - 2021)

Le monde est-il devenu plus violent depuis le premier film James Bond en 1962 ? Difficile à dire, mais en tout cas l'agent 007 l'est devenu lui, et il s'en donne à coeur joie dans ses derniers films. Voyez plutôt. En mode diesel, Daniel Craig trucide pour commencer un honnête contingent de 11 ennemis dans Casino Royale. Un score qu'il améliore dans Quantum of Solace avec 16 tués et 17 dans Skyfall. Alors qu'il se construisait une belle régularité inspirée de Timothy Dalton et Pierce Brosnan, il se lâche entièrement dans Spectre avec le record absolu pour un seul film de 235 morts ! Avec un total pour l'instant à 279 victimes, soit une performance inégalée et qui devrait encore s'améliorer avec la sortie en avril 2021 de Mourir peut attendre. Le big boss du game.

Pour ceux qui voudraient s'attarder dans le détail de ce kill count, la vidéo ci-dessous en fait le patient inventaire jusqu'à Skyfall.