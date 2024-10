James Bond : Daniel Craig dévoile sa cascade préférée (et elle va vous surprendre)

Quelle est la cascade dans ses films James Bond que Daniel Craig préfère ? L'acteur n'hésite pas longtemps au moment de répondre à cette question, et elle se trouve à un moment décisif de "Casino Royale".

Les souvenirs de Daniel Craig

En cinq films et 15 ans de tenue du rôle de James Bond, Daniel Craig a tout fait ou presque. Assurant lui-même une grande partie des cascades du personnage, il s'est ainsi blessé à plusieurs reprises pendant les tournages de ces superproductions où les limites sont constamment repoussées.

En 2021, après la sortie de Mourir peut attendre et ses adieux au rôle de sa vie, il a accordé une interview à GQ pour revenir sur cette grande séquence de sa carrière. Il a répondu à plusieurs questions, dont celle portant sur la cascade qu'il préfère. Et sa réponse peut paraître étonnante, puisque ce n'était pas forcément la scène la plus exigeante physiquement pour lui.

Ma cascade préférée... Il y en a quelques-unes dans Mourir peut attendre dont je suis très fier. Mais je dirais la séquence entière à Venise qu'on a tournée pour "Casino Royale". Ce n'était pas pour l'aspect physique de la cascade, mais parce que Chris Corbould, qui est responsables des effets spéciaux, a conçu cette maison qui coulait, et je devais sauter par-dessus des trucs et plonger dans l'eau. Je suis particulièrement fier de ça probablement parce que c'était mon premier film, et parce que c'était un des plateaux de tournage les plus incroyables sur lesquels j'ai pu être.

Une scène ultra-spectaculaire

Daniel Craig fait donc preuve d'esprit d'équipe en choisissant cette séquence spectaculaire de Casino Royale, parce que notamment lui autant qu'Eva Green y ont pris part, mais surtout parce que tout le mérite revient au travail titanesque de l'équipe des effets spéciaux. Comme détaillé dans la vidéo ci-dessous, il a en effet fallu concevoir un modèle réduit de l'immeuble s'enfonçant dans un bassin et filmé devant un écran bleu, et construire à l'échelle réelle tout l'intérieur d'un immeuble. Cette construction s'enfonçant elle aussi dans l'eau, avec les acteurs et l'équipe de tournage présents dans cette structure. Le résultat est une séquence inoubliable, qui participe grandement à faire de Casino Royale un des tout meilleurs films de la saga James Bond.