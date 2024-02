James Bond : le réalisateur de Casino Royale préférait Henry Cavill à Daniel Craig

Henry Cavill aurait été le premier choix de Martin Campbell pour qu'il incarne James Bond dans "Casino Royale", plutôt que Daniel Craig. Mais l'âge de l'acteur aurait posé un problème.

Jame Bond : Henry Cavill vs Daniel Craig

En 2006, le public a découvert le nouveau visage de James Bond. Succédant à Pierce Brosnan (qui a joué 007 de 1995 et 2002), Daniel Craig a fait ses débuts dans le rôle du célèbre espion avec Casino Royale. L'ère Craig s'est ensuite étalée sur 15 ans, avec quatre autres films. L'acteur est devenu célèbre en grande partie grâce à James Bond et a offert une prestation de qualité. Pourtant, l'histoire aurait pu être différente. Et si Daniel Craig n'avait pas été engagé pour incarner l'agent secret ? Et si à la place, cela avait été un certain Henry Cavill ?

Henry Cavill - Des agents très spéciaux : Code UNCLE ©Warner Bros.

Celui-ci a souvent été évoqué ces dernières années pour prendre la succession de Craig. Mais il aurait été très proche d'avoir le rôle pour Casino Royale. C'est ce qu'a confié Matthew Vaughn lors d'une interview de SiriusXM en présence du réalisateur, d'Henry Cavill et de Sam Rockwell pour parler du film Argylle. Le cinéaste a ainsi confié qu'il était présent au studio Pinewood durant les auditions pour Casino Royale, tout comme Henry Cavill et Daniel Craig. Matthew Vaughn connaissait Craig pour l'avoir dirigé dans Layer Cake (2004). L'acteur lui a alors dit : "Il y a ce jeune homme appelé Henry Cavill qu'ils voient aussi apparemment". C'est comme cela que le cinéaste repéra le peu connu Henry Cavill, qu'il allait engager plus tard pour Stardust, le mystère de l'étoile (2007).

Le choix du réalisateur, mais pas de Barbara Broccoli

Mais surtout, Matthew Vaughn confie durant l'interview que le réalisateur de Casino Royale Martin Campbell, qui a avoué avoir eu des doutes concernant Daniel Craig, avait une préférence pour Henry Cavill. Sauf que Barbara Broccoli le trouvait trop jeune (15 ans séparent les deux comédiens). Et c'est évidemment elle qui a eu le dernier mot.

Je sais que le réalisateur a préféré ton audition, mais Barbara a préféré Layer Cake. Puis, ils ont estimé que tu étais trop jeune.

Une franchise surprenante de la part de Matthew Vaughn, mais qui estime n'avoir rien à perdre puisque, de toute façon "les Brocolis ne (l)'aiment pas vraiment". On ne saura jamais ce qu'auraient donné les films James Bond avec Henry Cavill plutôt que Daniel Craig. Mais le premier a tout de même pu par la suite incarner une autre figure célèbre avec Superman.

Il a également très bien joué l'espion, en devenant Napoleon Solo dans Agents très spéciaux : Code UNCLE (2015). Et c'est dans le même registre (bien que plus comique) qu'on le retrouve dans Argylle (actuellement en salles). Il n'y a donc pas de regret à avoir. D'autant, qu'encore une fois, Daniel Craig a fait "un excellent travail" en incarnant James Bond, comme l'admet Henry Cavill. L'interview est à découvrir en vidéo ci-dessous :