James Bond : Henry Cavill est-il intéressé par le rôle ? L'acteur répond

Maintenant que la sortie de "Mourir peut attendre" a enfin eu lieu, les spéculations sur l'identité du prochain interprète de l'agent OO7 peuvent reprendre de plus belle. Henry Cavill est notamment un nom qui revient beaucoup. Que pense l'acteur d'une telle opportunité ? Il s'est justement exprimé sur le sujet récemment.

Qui pour succéder à Daniel Craig ?

Mourir peut attendre était particulièrement attendu par le public. Si n'importe quel épisode de la saga James Bond provoque un certain engouement, il a ici été démultiplié pour plusieurs raisons. La principale étant qu'il s'agissait de la dernière aventure de l'incarnation de Daniel Craig. L'acteur a tenu le rôle depuis 2006 et l'excellent Casino Royale. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et l'heure est venue de le voir raccrocher le smoking. Ce qui ne veut pas dire que la licence James Bond va être mise au placard. Un nouveau cycle va être ouvert un de ces jours, avec un autre acteur sera là pour prendre la relève. Et avant même que l'on découvre Mourir peut attendre, les rumeurs, hypothèses et fantasmes fusaient sur le net.

Pour essayer de deviner qui sera le prochain Bond, il faut prendre en compte des critères indispensables. En l'occurence, il ne doit pas être trop jeune (ou trop vieux) et doit avoir des origines britanniques. Ce qui exclut d'entrée toutes les stars américaines. Reste à savoir si la grande manitou Barbara Broccoli et ses associés voudront miser sur une personnalité populaire ou sur un outsider. Parmi les candidats crédibles se trouve Henry Cavill. En ce qui le concerne, on parle effectivement d'une vraie star. Sur le papier, il a tout : il n'est pas étranger au cinéma d'action, possède un physique avantageux, a la nationalité britannique et un âge idéal (38 ans).

Mission : Impossible - Fallout ©2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

Henry Cavill tenté par le rôle de James Bond ?

À l'occasion d'un très long article sur Henry Cavill paru chez The Hollywood Reporter, on peut en apprendre plus sur le possible interêt qu'il a pour le rôle de Bond. Sans surprise, cette perspective n'est pas pour lui déplaire :

Je pense que ça serait très excitant d'avoir une conversation avec les producteurs... Dans un monde idéal, je n'aurais jamais à refuser quoi que ce soit. Rien n'est exclu, tout est possible. Et c'est même déjà un honneur d'être inclus dans ce débat.

Une déclaration qui a tout d'un appel du pied mais de sérieux prétendants peuvent espérer se mêler à la course. On peut penser à Tom Hardy, à Regé-Jean Page ou encore à Richard Madden, pour ne citer qu'eux. Quoi qu'il en soit, les producteurs ne sont pas pressés d'annoncer leur décision. Nous devrions y voir un peu plus clair en 2022.