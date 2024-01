James Bond : Jason Statham dans la course pour le rôle ?

Jason Statham a récemment exprimé sa passion pour la saga 007 et son intérêt pour le rôle de James Bond. La star britannique a-t-elle une chance ? À l'écouter en tout cas, il n'a pas abandonné l'idée...

Jason Statham se verrait bien en James Bond

Plus de deux ans après les adieux de Daniel Craig au grand rôle de sa vie, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson sont toujours à la recherche du nouvel interprète de James Bond. Le temps passant, la liste des potentiels acteurs doit progressivement se réduire et une annonce pourrait être faite cette année. Mais en attendant, en l'absence de cette annonce, il est encore permis à tous de rêver. Alors, pourquoi pas Jason Statham ?

Orson Fortune (Jason Statham) - Operation Fortune ©Prime Video

L'acteur de Snatch et des sagas Expendables et Fast and Furious remplit beaucoup des critères pour incarner le célèbre agent du MI6. Il est de nationalité anglaise. Il a toutes les capacités physiques requises, comme le prouve sa filmographie très orientée vers l'action. Il a de la prestance et sait jouer la séduction... Et il y croit toujours !

"Je n'arrête pas d'écrire à Barbara Broccoli"

Ainsi, dans une interview accordée à Variety au début de décembre 2023 alors qu'il se trouvait au Red Sea International Film Festival, l'acteur fétiche de Guy Ritchie a d'abord déclaré sa flamme à la grande saga d'espionnage et à ses cascadeurs avant d'évoquer le rôle.

Je suis un grand fan de James Bond depuis mon enfance, et un grand fan du spectacle que les cascadeurs proposent pour les courses-poursuites et les grandes séquences d'action, descendre la montagne à skis et sauter en parachute. (...)

Puis, sur un ton où l'on devine une pointe d'humour :

Je n'arrête pas d'écrire à Barbara Broccoli sur WhatsApp, mais elle ne répond pas !

Sous couvert de la plaisanterie, en réalité, Jason Statham a déjà sérieusement évoqué son grand intérêt pour le rôle. En 2015, au moment de la sortie de Spy, et alors que Daniel Craig venait d'annoncer que Spectre était son avant-dernier film dans le rôle de 007, il avait déclaré au Guardian :

Est-ce que je pourrais le faire ? Absolument. Est-ce que je voudrais le faire ? Absolument. Est-ce que Daniel Craig est un grand Bond ? Absolument. (...) Oui, je ferais un James Bond décent. Mais ce serait très, très différent si je le faisais.

Après cette déclaration, un court moment, journalistes et fans de James Bond ont considéré que l'idée était plutôt très bonne. Mais six ans se sont écoulés entre Spectre et Mourir peut attendre, un temps assez long pour que Jason Statham s'épanouisse dans d'autres projets. Alors aujourd'hui, à 56 ans, difficile pour lui de prétendre à un rôle pour lequel les producteurs ont annoncé chercher un acteur trentenaire. Mais sans réponse de Barbara Broccoli, positive ou négative, on dira que l'espoir reste toujours permis...