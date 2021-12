James Bond : la productrice Barbara Broccoli est contre l'idée de voir une femme incarner le personnage

Barbara Broccoli, la productrice principale de la saga « James Bond », vient de s'étendre sur le sujet concernant le remplacement potentiel du personnage par une femme. Et elle est entièrement contre cette idée.

Qui sera le prochain James Bond ?

C'est la question qui taraude tous les fans de l'univers James Bond. Qui aura l'honneur et la lourde tâche d'endosser à l'avenir le rôle de 007 ? Mourir peut attendre, sorti le 6 octobre dernier, a mis un point final à l'ère de Daniel Craig. Le comédien, aujourd'hui âgé de 53 ans, prend sa retraite après 15 ans de bons et loyaux services. Forcément, il va falloir lui trouver un ou une remplaçant(e). Mais pour le moment, visiblement, les producteurs ne réfléchissent pas encore à la question, laissant ainsi le temps aux spectateurs de digérer le dernier tour de piste de Craig et de laisser James Bond un peu se reposer.

Mourir peut attendre ©MGM / Universal Pictures

L'arrivée de Lashana Lynch dans le rôle de la nouvelle agent 007 a ouvert une porte. Et si James Bond devenait directement une femme ? Une option qui est revenue régulièrement sur le tapis, mais qui ne plaisait évidemment pas à tout le monde. Et parmi les réfractaires à cette idée, il y a Barbara Broccoli, productrice historique de la licence.

Barbara Broccoli est contre la féminisation du personnage

Barbara Broccoli a récupéré les droits de James Bond en 1996 à la mort de son père Albert R. Broccoli, l'un des producteurs initiaux de la franchise James Bond. Depuis, elle gère en partie la production, l'héritage et la ligne éditoriale des nouveaux films 007. La productrice s'est d'ailleurs récemment exprimée sur la question du remplacement de James Bond par une femme. Elle a donné son avis lors d'un long entretien avec The Hollywood Reporter. Et malgré son statut de femme dans un milieu hollywoodien encore très masculin, elle se dit peu intéressée par l'idée de voir une James Bond au féminin. Et précise qu'elle préférerait que les femmes aient leurs propres personnages d'action :

Je pense que ce sera un homme parce que je ne pense pas qu'une femme devrait jouer James Bond. Il faut créer des personnages pour les femmes et pas seulement que les femmes jouent des rôles d'hommes. Je ne pense pas qu'il y ait assez de grands rôles pour les femmes, et il est très important pour moi que nous fassions des films pour les femmes sur les femmes.

Nomi (Lashana Lynch) - Mourir peut attendre ©MGM / Universal Pictures

Si elle est contre l'idée de voir une femme dans la peau de James Bond, Barbara Broccoli a cependant précisé que la couleur de peau n'était pas un problème. La seule règle concernant James Bond, c'est qu'il doit être britannique :

Il doit être britannique. Les Britanniques peuvent être de n'importe quelle origine ethnique. Il peut être de n'importe quelle couleur, mais ça doit être un homme.

Une déclaration qui confirme donc que le prochain James Bond restera logiquement un homme. De toute façon, pour le moment, James Bond c'est encore Daniel Craig. Pamela Andy, qui travaille avec Broccoli et le producteur Michael Wilson a déclaré qu'il fallait laisser le temps aux spectateurs de digérer Mourir peut attendre, mais que la porte est grande ouverte pour son héritier !