James Bond : le prochain agent ne sera pas une femme

La grande question pour l’avenir de la saga James Bond est de savoir qui va prendre le rôle principal. Daniel Craig abandonnera le poste dans « Mourir peut attendre », après de bons et loyaux services. Une femme peut-elle devenir agent 007 ? Les producteurs ont leur petite idée sur la question.

Depuis qu’on sait que Daniel Craig ne continuera pas dans le costume de James Bond, tout le monde se demande qui pourra lui succéder. Il aura été impeccable dans les cinq films sur lesquels il a travaillé, entrant largement au panthéon des meilleurs acteurs qui ont eu l’honneur de donner vie à ce personnage. Mais, alors que vient l’heure de tourner la page, nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés.

On a d’ailleurs entendu un peu tout et n’importe quoi sur le sujet. Plusieurs noms ont été cités, avec parfois des profils qui correspondent carrément à ce que doit être un James Bond. Il y aussi eu ceux qui voyaient dans cette nouvelle ère une manière de révolutionner la marque, en partant par exemple sur un Bond afro-américain (Idris Elba a été évoqué) ou, carrément, sur une femme. Ce second cas de figure serait, pour le coup, complètement révolutionnaire. Alors que l’industrie veut répondre au mouvement #MeToo et tout ce qui s’en suit – parfois avec un opportunisme très mal placé -, nous ne sommes pas sûrs que cette prise de risque pourrait payer dans l’univers de James Bond.

Une femme en James Bond ? Non

Que ceux qui attendaient une femme pour le prochain James Bond en terminent avec leurs espoirs, les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont expliqué (via IndieWire) qu’ils ne chercheraient pas une actrice pour ce rôle :

Il peut avoir n’importe quel couleur, mais c’est un homme. Je crois que nous devrions créer de nouveaux personnages pour les femmes – des rôles féminins forts. Je ne suis pas particulièrement intéressé par l’idée de prendre un personnage masculin et le confier à une femme. Je pense que les femme méritent mieux que ça.

On peut donc maintenant ouvrir les paris pour chercher à découvrir qui sera l’élu. James Norton a émergé comme le gros favoris des bookmakers mais rien ne dit que les producteurs vont se tourner vers lui. Quant aux femmes, il est effectivement plus intelligent de repenser leur importance dans l’univers sans avoir besoin de passer par une solution aussi radicale qu’une féminisation de l’entité 007. Il nous semble d’ailleurs que Mourir Peut Attendre travaille dans ce sens avec les personnages incarnés par Léa Seydoux et Lashana Lynch. Le film réalisé par Cary Joji Fukunaga est toujours attendu dans les salles françaises le 8 avril prochain.