James Bond : le remplaçant de Daniel Craig enfin trouvé ?

Sans interprète depuis "Mourir peut attendre" et les adieux de Daniel Craig, James Bond pourrait très bientôt avoir un nouveau visage. Selon le quotidien anglais The Sun, un acteur aurait effectivement passé des tests et particulièrement impressionné les producteurs de la franchise...

Un acteur de Tenet en pole position

L'information provient du quotidien anglais The Sun, et il est donc d'usage de l'accueillir avec prudence. Mais après l'annonce qu'Amazon Studios allait investir 1 milliard de dollars par an pour produire une dizaine de films destinés au cinéma - une excellente nouvelle pour les licences détenues par la MGM, dont la franchise James Bond -, cette révélation arrive avec un timing idéal.

Selon The Sun donc, qui cite une source très proche de la production de la franchise 007, des tests auraient été organisés dans les prestigieux studios Pinewood, et un acteur aurait particulièrement tiré son épingle du jeu. Indice : on l'a notamment vu dans Tenet...

Ives (Aaron Taylor-Johnson) - Tenet ©Warner Bros.

Il n'avait pas la faveur des bookmakers, et n'était pas dans la short-list couramment évoquée. Mais, en réalité, Aaron Taylor-Johnson coche toutes les cases pour prendre la suite de Daniel Craig. Tout d'abord, il est britannique, né en Angleterre le 13 juin 1990. Après sa révélation au plus haut niveau en 2010 dans Kick-Ass de Matthew Vaughn, on le voit notamment dans Anna Karénine, Godzilla, Nocturnal Animals ou encore The Wall. C'est à partir de Tenet en 2020, dans lequel il assure un rôle très secondaire mais néanmoins marquant, qu'il prend une nouvelle dimension. Très convaincant dans le dispensable Bullet Train, il tiendra en 2023 le rôle-titre Kraven le chasseur, réalisé par J.C. Chandor.

Aaron Taylor-Johnson en pole position

Se dessinent de cette filmographie une grande polyvalence, à l'aise dans l'action comme dans le drame, et un fort charisme. Surtout, il est célèbre sans être une superstar, et n'est pas encore associé à un personnage en particulier. À l'inverse par exemple d'Henry Cavill. Il porte aussi bien le costume que le treillis militaire, a la jeunesse requise tout en ayant déjà vécu - point important évoqué récemment par Michael G. Wilson. De quoi envisager sereinement de faire évoluer et vieillir son personnage sur plusieurs films.

The Sun, qui cite sa source, écrit :

Aaron est venu effectuer un test en septembre pour être le prochain James Bond et les producteurs et Barbara Broccoli l'ont adoré. Il est maintenant un des favoris.

Aaron Taylor-Johnson n'est évidemment pas le seul à concourir pour décrocher le célèbre rôle, comme "un des favoris" le souligne. Mais il remplit bien tous les critères requis, et son planning post-2023 est a priori ouvert, ayant déjà terminé le tournage de Kraven le chasseur et étant en ce moment en pleine production de The Fall Guy de David Leitch, attendu pour fin février 2024.