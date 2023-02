James Bond : Liam Neeson dit pourquoi il a refusé le rôle

Le comédien Liam Neeson vient de révéler dans une récente interview qu'il aurait pu être le visage de James Bond. Il a aussi expliqué les raisons qui l'ont poussé à refuser le rôle emblématique de l'agent 007. Et c'est par amour qu'il a décliné la proposition.

Une carrière dans le cinéma d'action sur le tard

Aujourd'hui âgé de 70 ans, Liam Neeson a eu une carrière bien remplie et surtout assez variée. En plus de quarante ans de carrière, l'acteur irlandais a eu quelques rôles marquants qui lui ont offert une certaine notoriété. Nommé à l'Oscar du Meilleur acteur pour La Liste de Schindler en 1993, il est également célèbre pour ses apparitions dans Mission (1986), Darkman (1990), Batman Begins (2005) ou bien évidemment dans Star Wars, épisode I : La Menace fantôme (1999) où il prête ses traits à Qui-Gon Jinn.

Bryan Mills (Liam Neeson) - Taken ©EuropaCorp

En 2008 sa carrière prend un tournant inattendu quand il incarne Bryan Mills dans Taken. Un rôle qui lui ouvre les portes du cinéma d'action à 56 ans. En plus des deux suites de Taken, le comédien enchaîne les rôles d'action man dans Sans identité (2011), Le Territoire des loups (2012), Non-stop (2014), Night Run (2015) The Passenger (2018) ou encore Sang froid (2019). Pourtant, sa carrière dans le cinéma d'action aurait pu commencer bien avant Taken puisque Liam Neeson a été approché par Barbara Broccoli pour le rôle de James Bond.

Liam Neeson en James Bond ?

Lors d'une récente interview avec Rolling Stone, Liam Neeson a révélé que Barbara Broccoli, la productrice de la franchise James Bond, l'aurait approché à plusieurs reprises dans les années 1990 pour le rôle de 007. Juste après sa nomination aux Oscars pour son rôle dans La Liste de Schindler, la productrice historique de la saga 007 l'avait dans sa ligne de mire. Pour autant, Liam Neeson a toujours refusé l'opportunité d'incarner le célèbre agent secret. La raison ? À cause de l'avis de sa femme :

Je connais Broccoli. Ils ont étudié un tas d'acteurs. La Liste de Schindler venait de sortir et Barbara m'a appelé plusieurs fois pour me demander si j'étais intéressé. Je lui ai dit : "Oui, je suis potentiellement intéressé". Et puis ma charmante épouse, Dieu ait son âme, m'a dit pendant que nous tournions Nell en Caroline du Nord : "Liam, je veux te dire quelque chose : si tu joues James Bond, nous ne nous marierons pas".

Ainsi, l'amour de Liam Neeson pour son épouse Natasha Richardson, décédée en 2009, a dépassé son intérêt pour la franchise 007. Il n'a donc jamais eu de rencontre sérieuse avec Barbara Broccoli. Liam Neeson a ensuite ajouté que ce qui dérangeait sans doute sa femme, c'était l'aspect dragueur invétéré du personnage :

Il y a toutes ces filles magnifiques dans divers pays qui couchent avec James Bond. Je suis sûr qu'une grande partie de sa prise de décision était basée sur ça !

Heureusement pour Liam Neeson, il a eu sa revanche avec Taken, qui est devenue une saga emblématique du cinéma d'action. Il ne nous reste donc qu'à imaginer ce que Liam Neeson aurait donné dans la peau de James Bond.