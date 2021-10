James Bond : M, Q, Felix Leiter, focus sur les interprètes qui ont incarné les personnages secondaires de 007

Alors que « Mourir peut attendre » cartonne actuellement dans les salles obscures, on a eu envie de revenir sur les personnages secondaires récurrents de la licence. Parce qu'il n'y a pas que James Bond dans la vie, focus donc sur les personnages qui vivent dans son ombre.

M : le patron de James Bond a énormément évolué

Que ce soit M, Q, Moneypenny ou encore Felix Leiter, James Bond peut compter sur la présence de solides alliés. Avec la sortie récente de Mourir peut attendre, on a voulu vous proposer ce petit focus sur les personnages secondaires et récurrents de la licence 007. Autant commencer alors par la classe incarnée : M.

Patron de James Bond et du MI6, depuis le tout premier opus, M a été incarné par 4 interprètes au fil du temps. Bernard Lee a officié dans le rôle de M pendant 11 films, de 1962 à 1979, de James Bond contre Dr No à Moonraker. Bernard Lee est resté le plus longtemps dans le rôle de M et a connu les ères Sean Connery et Roger Moore.

Lors de la sortie de Octopussy en 1983, c'est l'acteur Robert Brown qui enfile le costume de M. Il reviendra dans quatre autres films, jusqu'à Permis de tuer en 1989. L'occasion pour lui de travailler à la fois avec Roger Moore et Timothy Dalton.

Les interprètes de M

En 1995, la saga James Bond prend un virage inattendu et révolutionnaire. Avec GoldenEye et l'arrivée de Pierce Brosnan dans le rôle, M devient en effet une femme, contrairement au personnage très masculin des romans de Ian Fleming. L'incroyable Judi Dench devient le nouveau visage de M. Cette dernière officiera dans le rôle pour 7 films, de 1995 à 2012. Elle connaît toute l'ère Pierce Brosnan et, contrairement à ses prédécesseurs, elle trouve la mort à l'écran, dans l'excellent Skyfall.

Depuis lors, dans Skyfall, Spectre et Mourir peut attendre, c'est Ralph Fiennes qui est devenu le nouveau visage de M. A noter également que John Huston a incarné le personnage dans le film hors-série Casino Royale (1967) et qu'Edward Fox a également prêté ses traits au personnage dans Jamais plus jamais.

Felix Leiter : le seul ami de James Bond

Agent de la CIA et seul fidèle allié de James Bond, Felix Leiter apparaît dans les livres de Ian Flemming dès le tout premier tome : Casino Royale. Dans les films, Felix Leiter apparaît dès le premier opus, dans James Bond contre Dr No. Par la suite, le protagoniste reviendra dans la plupart des films James Bond. Même s'il n'est pas dans l'intégralité de ceux-ci. Un nombre impressionnant de comédiens se sont succédés dans le rôle de Felix Leiter.

Dans James Bond contre Dr No c'est Jack Lord qui prête ses traits à l'agent de la CIA. En 1964, dans Goldfinger, le personnage est incarné par Cec Linder. En 1965, dans Opération Tonnerre, le personnage est confié à Rik Van Nutter. Et dans Les Diamants sont éternels, en 1971, c'est Norman Burton qui incarne Felix Leiter. Puis, David Hedison est le premier à reprendre le rôle à plusieurs reprises puisqu'il incarne Felix en 1973 dans Vivre et laisser mourir puis en 1989 dans Permis de tuer. Chose étrange puisque c'était John Terry qui incarnait Felix Leiter dans Tuer n'est pas jouer, le James Bond qui précédait Permis de tuer.

Les interprètes de Felix Leiter

Enfin, Jeffrey Wright est le dernier visage de Felix Leiter, qu'il a incarné à trois reprises, dans Casino Royale, Quantum of Solace et Mourir peut attendre. À noter que dans Jamais plus jamais, le film non-officiel de 1983, c'est Bernie Casey qui incarne le personnage.

Q : Desmond Llewelyn l'infatigable

Q est responsable de la division de recherche et de développement du MI6. C'est lui qui invente et fournit des gadgets toujours plus délirants à James Bond. Initialement nommé Major Geoffrey Boothroyd, le personnage prend le matricule de Q dans le deuxième épisode de la licence : Bons baisers de Russie, lorsque le comédien Desmond Llewelyn récupère le personnage.

Initialement, dans James Bond contre Dr No, Q est incarné par Peter Burton. Indisponible pour reprendre le rôle l'année suivante, il est remplacé par Desmond Llewelyn. Ce dernier jouera, excepté dans Vivre et laisser mourir, ce rôle dans la totalité des films officiels James Bond jusqu'à sa mort en 1999. Ainsi, de 1963 à 1999, pendant 36 ans, Desmond Llewelyn a été le visage attachant et accueillant de Q. Il comptabilise ainsi 17 apparitions à l'écran. Un record absolu au sein de la licence !

Les interprètes de Q

Dans Le Monde ne suffit pas, tourné peu de temps avant sa mort, Desmond Llewelyn voulait raccrocher. Dans le film, il présente à James Bond son remplaçant, incarné par John Cleese. Ce dernier, qui se fait appeler R, reviendra dans Meurs un autre jour. Il faut ensuite attendre 2012 pour voir un nouveau Q revenir à l'écran. Le personnage est totalement rajeuni et est confié à l'excellent Ben Whishaw, qui comptabilise 3 apparitions : Skyfall, Spectre et Mourir peut attendre.

Dans les films non-officiels de la saga, c'est Geoffrey Bayldon qui incarne Q dans Casino Royale et Alec McCowen l'interprète dans Jamais plus jamais.

Miss Moneypenny : Lois Maxwell, une fidélité à toute épreuve

Secrétaire de M, Miss Moneypenny est une protagoniste centrale de l'univers de James Bond. Elle entretient avec Bond une relation particulière faite de tendresse et de sous-entendus. L'héroïne apparaît dans tous les films James Bond exceptés Casino Royale et Quantum of Solace.

De 1962 à 1985, c'est l'actrice Lois Maxwell qui prête ses traits à Moneypenny. Pendant plus de vingt ans, de James Bond contre Dr No à Dangereusement Vôtre, elle supporte et épaule James Bond avec une fidélité à toute épreuve. La comédienne prend alors sa retraite en même temps que Roger Moore, laissant ainsi sa place à Caroline Bliss. Celle-ci accompagnera alors Timothy Dalton sur ses deux films : Tuer n'est pas jouer et Permis de tuer. Mais la comédienne ne fait pas grande impression et est vite oubliée, remplacée par Samantha Bond, qui épaule Pierce Brosnan dans toutes ses aventures. Après une courte pause, le personnage est modernisée. Naomie Harris est ainsi la première comédienne métisse à entrer dans le rôle à l'occasion de Skyfall. Elle est revenue à deux reprises dans Spectre et Mourir peut attendre.

Les interprètes de Miss Moneypenny

Dans les deux films non-officiels, c'est Barbara Bouchet qui incarne Moneypenny dans Casino Royale. Et Pamela Salem dans Jamais plus jamais.