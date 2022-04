James Bond : Paul Verhoeven tacle "Mourir peut attendre" et son manque de sexe

L'an dernier, Daniel Craig incarnait pour la dernière fois James Bond dans "Mourir peut attendre". Un opus que Paul Verhoeven n'a pas apprécié, notamment en raison de son manque de sexe.

James Bond : qui pour succéder à Daniel Craig ?

En octobre 2021, Daniel Craig tire sa révérence dans le rôle de James Bond. Avec Mourir peut attendre, le comédien incarne l'espion créé par Ian Fleming pour la cinquième et dernière fois. Des adieux audacieux orchestrés par Cary Joji Fukunaga, qui concluent avec cohérence, émotion et évidemment beaucoup d'action la série portée par l'acteur, où le personnage apparaît nettement plus tourmenté et brutal.

Les producteurs ont désormais la lourde tâche de trouver un successeur au comédien. Interrogée par le Hollywood Reporter en décembre dernier, Barbara Broccoli affirmait à propos du futur interprète de l'agent au service secret de Sa Majesté :

Le prochain James Bond devrait être britannique...

James Bond (Daniel Craig) - Mourir peut attendre ©MGM

Elle précisait au passage la raison pour laquelle elle estime que l'espion ne doit pas être joué par une femme :

Je pense que ce sera un homme parce que je ne pense pas qu'une femme doive jouer James Bond. Je crois qu'il faut créer des personnages dédiés et pas seulement que les femmes jouent des rôles faits pour les hommes. Selon moi, il n'y a pas assez de grands rôles pour les femmes, et c'est très important que nous fassions des films pour les femmes sur les femmes.

Plusieurs acteurs ont déjà fait part de leur envie d'enfiler le smoking de 007, dont Tom Holland et Henry Cavill. Parmi les sérieux prétendants au rôle figurent également Regé-Jean Page et Richard Madden.

Les petits conseils de Paul Verhoeven

La licence James Bond devrait donc se renouveler dans les mois et les années à venir. Et s'ils sont en panne d'inspiration, les producteurs pourront piocher dans les recommandations du grand Paul Verhoeven. Lors d'un entretien accordé récemment au Sunday Times pour la promotion de Benedetta, le cinéaste a abordé l'évolution de la franchise. Évoquant les grosses productions hollywoodiennes, le Hollandais violent a d'abord déclaré :

Ce sont juste des cascades et des explosions. Parfois, ces films sont amusants mais leurs récits ne disent plus rien sur nous aujourd'hui. Je ne vois rien d'autre à dire sur les films Marvel ou Bond.

Pour le réalisateur de Basic Instinct et Starship Troopers, James Bond, c'était mieux avant. S'il a aimé Casino Royale, Paul Verhoeven a été déçu par Mourir peut attendre, notamment pour son manque de réalisme mais aussi son manque de sexe. S'il se retrouvait aux commandes d'un opus de la licence, le metteur en scène "reviendrait à la réalité" et éviterait "les voitures qui s'envolent dans le ciel". Il a ajouté :

Il y a toujours eu du sexe dans les James Bond ! Ils ne montraient pas de poitrine ou autre, mais ils avaient des relations sexuelles.

Si l'idée est improbable, un long-métrage de la franchise avec Paul Verhoeven derrière la caméra ne peut que donner envie. Le cinéaste s'est plus ou moins essayé au film d'espionnage avec l'excellent Black Book, dans lequel une résistante hollandaise s'infiltre dans le parti nazi et tombe amoureuse d'un membre de la Gestapo. Une oeuvre marquante, nuancée et tendue, qui mêle justement sexe et réalisme avec fureur.