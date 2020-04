James Bond : Pierce Brosnan salue le travail de Daniel Craig

Mourir peut Attendre devait initialement sortir en ce mois d'avril. Mais avec le Covid-19, le film a été repoussé au 11 novembre prochain. Il s'agira de la cinquième et dernière apparition de Daniel Craig dans le rôle de James Bond. L'occasion pour Pierce Brosnan, précédente incarnation du personnage, de faire ses hommages à son successeur.

L'après James Bond est parfois compliqué pour un acteur. Par exemple Timothy Dalton a eu quelques difficultés à retrouver des rôles aussi impactant que celui de James Bond. Pareil pour Pierce Brosnan dans une moindre mesure. Ainsi, il est parfois difficile de raccrocher un rôle aussi emblématique et de passer à autre chose.

Pierce Brosnan a campé l'espion de 1994 à 2005. Ce dernier a récemment offert quelques mots remplis de sagesse à l'égard de Daniel Craig. L'acteur a parlé de la démission de Craig dans le rôle de James Bond lors d'une soirée organisée par Esquire. Voilà le message de Brosnan à Craig :

Profite de ta vie. Tu as fait un travail magnifique Daniel. Tu étais vraiment un grand James Bond. Vraiment, chapeau à vous monsieur. J'ai beaucoup aimé te regarder. Tu as attrapé le taureau par les cornes et tu as couru avec lui tout ce chemin. Maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Reste comme tu es.