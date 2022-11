James Bond : pourquoi Sam Mendes juge "Spectre" bien moins bon que "Skyfall"

Avec "Skyfall" et "Spectre", Sam Mendes a réalisé un des meilleurs épisodes de la saga James Bond, et un des plus dispensables. Et le réalisateur britannique sait très bien ce qui a manqué à "Spectre" par rapport à l'immense succès qu'a été son premier film 007...

Skyfall, le grand succès de l'ère Craig

En 2012, Sam Mendes présente Skyfall, son premier film 007. Tout le monde y trouve son compte avec ce 23e film officiel de la célèbre franchise. Les spectateurs sont extatiques et se rendent en très grand nombre dans les salles. Ce qui fait évidemment les affaires de la MGM et de la société EON Production puisque le film rapporte plus d'1,1 milliard de dollars au box-office mondial, avec plus de 7 millions de spectateurs dans les salles françaises.

James Bond (Daniel Craig) - Skyfall ©Columbia Pictures

La thématique familiale, les performances de Daniel Craig et de Javier Bardem, la photographie de Roger Deakins, la chanson originale d'Adèle... Les planètes se sont en effet alignées pour Skyfall, qui reçoit plusieurs récompenses dont deux BAFTA et deux Oscars en 2013. Il va sans dire que c'est le plus grand succès de son réalisateur britannique Sam Mendes, qui réussit en prime avec ce film James Bond à sortir la franchise d'une mauvaise passe après la déception Quantum of Solace.

Tous les voyants sont donc au vert et Sam Mendes est confirmé en juillet 2013 à la réalisation du 007 suivant : Spectre. Mais de l'avis général, Spectre ne réédite pas la performance de Skyfall. Si le film remplit sa mission au box-office mondial avec 880 millions de dollars de recettes, les critiques sont mitigées. Et ce n'est pas Sam Mendes qui va aller contre cet avis, venant lui-même de donner un avis plutôt négatif sur son deuxième et dernier film James Bond.

Sam Mendes : "Avec Spectre, j'ai senti qu'il y avait une pression"

Dans une interview récemment donnée à The Hollywood Reporter, le réalisateur de 1917 est revenu sur ses deux films James Bond. S'il ne dit pas que Spectre est, en soi, mauvais, il reconnaît cependant avec lucidité que celui-ci n'est pas du tout à la hauteur de Skyfall. Selon lui, l'emballement suscité par le succès de Skyfall a créé une pression qui n'a pas servi à la production du film de 2015.

Ces films sont très difficiles à écrire. Pendant les 10 mois d'interruption (pour "Skyfall"), c'est là que le scénario s'est vraiment développé, parce qu'on avait le temps d'explorer des choses inédites, comme l'association Bond - Silva. Et je n'ai pas eu ce temps pour "Spectre". Et on peut voir la différence entre les deux scénarios. Avec "Spectre", j'ai senti qu'il y avait une pression. Il est certain que Barbara et Michael (les producteurs du film) ont exercé une pression sur Daniel et moi pour le faire, et ça fait une différence. Le fait que tous me disaient "On veut que tu le fasses", et me courtisaient ardemment pour ça, c'était quelque chose.

James Bond (Daniel Craig) - Spectre ©Sony Pictures Releasing France

Le temps, voici l'élément qui a donc manqué à Sam Mendes pour réaliser au mieux Spectre. Celui-ci s'était montré d'abord hésitant après Skyfall. En effet, il avait alors des engagements au théâtre et ne souhaitait pas se remettre tout de suite à un nouveau James Bond. Alors que de leur côté, les producteurs voulaient aller le plus vite possible pour profiter du momentum créé par Skyfall. Finalement, les deux parties s'accordent et le tournage de Spectre est repoussé à fin 2014 pour que le réalisateur puisse honorer ses engagements. Mais ce temps "perdu" ne sera pas rattrapé...

Skyfall, l'interruption qui a tout changé

Cette pression négative ressentie sur Spectre trouve en réalité sa source dans une configuration inverse. En effet, fin 2009 et début 2010, la MGM connaît de graves difficultés financières. Sam Mendes est choisi en janvier 2010 pour réaliser le 23e James Bond, mais la pré-production de Skyfall s'arrête, pour ne reprendre qu'en décembre 2010, une fois la MGM re-financée. Il s'agit des 10 mois d'interruption auxquels fait référence Sam Mendes, et le temps alors disponible pour travailler à la meilleure histoire possible.

Comme Sam Mendes le détaille dans l'interview donnée au THR, c'est dans cette période que lui et les scénaristes Neal Purvis, Robert Wade et John Logan ont notamment l'idée de faire mourir M (Judi Dench). Une idée finalement révolutionnaire, puisque c'est l'irruption de la mortalité dans le clan Bond.

Ça a matérialisé le passage du temps, pour la première fois, dans la saga. Ça a créé cette réalité que les personnages sont mortels, qu'ils vont vieillir et probablement mourir.

Skyfall ©Columbia Pictures

C'est en effet la première fois qu'une figure principale de la franchise 007 meurt. Et dans le cinéma de Sam Mendes, où la filiation et la famille sont des thématiques très fortes, ce n'est pas anecdotique, et c'est même un élément central dans l'histoire de Skyfall. Ce temps de latence imposé par les difficultés financières de la MGM a donc permis aux auteurs d'aller très loin, et de donner son identité à l'ère Craig tout en redéfinissant la franchise, jusqu'à l'événement ultime de Mourir peut attendre.

Un temps qui a donc permis l'élaboration d'un scénario renversant pour Skyfall, ce dont n'a pas bénéficié Spectre. Ce pourquoi, sans doute, entre Skyfall et Mourir peut attendre, il fait bien pâle figure...