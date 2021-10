James Bond : quelles personnes réelles ont inspiré ces célèbres personnages de la saga ?

Vesper Lynd, "M", "Q", James Bond lui-même... La saga 007 ne serait rien sans les personnages qui la peuplent, et pour les créer, le créateur de James Bond Ian Fleming a trouvé son inspiration chez des individus ayant réellement existé et qu'il a même fréquentés. Et sur le plan de l'aventure, ceux-là n'ont rien à envier à leurs doubles de cinéma.

Vesper Lynd - Krystyna Skarbek

Le grand amour de James Bond ne pouvait pas être une pure invention. Celui-ci trouve très vraisemblablement son inspiration chez une espionne britannique d'origine polonaise active pendant la Seconde Guerre mondiale : Krystyna Skarbek, née en 1908 à Varsovie et assassinée à Londres en 1952.

En Pologne, en Hongrie puis en France, elle réalise des missions périlleuses qui en font une figure mythique du Special Operation Executive, service secret de renseignement et d'action clandestine créé en 1940 et dissous en 1946. Des faits d'armes retentissants qui font d'elle une des espionnes les plus célèbres de la période, réputée pour son pouvoir de séduction, son audace et sa détermination.

Comme pour d'autres personnages, Ian Fleming s'est inspiré de ses années passées dans le service de renseignement de la Navy et des rencontres qu'il a faites alors. Si elle n'a jamais été officialisée, il est souvent fait mention d'une liaison que Krystyna Skarbek et Ian Fleming auraient entretenue en 1946. Que cette liaison ait eu lieu ou non, il est certain que Ian Fleming connaissait sa réputation d'espionne. Elle est par ailleurs la seule espionne féminine qu'il cite comme inspiration lors de la promotion américaine de son roman Casino Royale, publié en 1953.

Figure de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, celle qui prend le pseudonyme de Christine Granville passe à la postérité culturelle en devenant ainsi le modèle depuis lequel le romancier imagine Vesper Lynd. Elle prend les traits d'Ursula Andress dans la parodie Casino Royale de 1967, puis ceux d'Eva Green dans le Casino Royale de 2006.

M - John Henry Godfrey

Le directeur du MI6, "M", est un personnage central de la mythologie 007. Il a été interprété au cinéma par Bernard Lee, Robert Brown, Judi Dench et Ralph Fiennes. Allié et protecteur de 007, il ou elle ne manque néanmoins jamais de marquer une pointe d'agacement devant les manières de l'agent. Pour ce personnage, Ian Fleming puise dans sa propre expérience en s'inspirant de John Henry Godfrey.

John Henry Godfrey ©Wikipedia

Celui-ci, né en 1888, officier de marine et héros des deux guerres mondiales, devient amiral en 1945. Avant ça, au rang de contre-amiral en 1939, il prend la direction du NID, division du renseignement naval. Et son aide de camp n'est autre que Ian Fleming, dont il avait notamment remarqué la maîtrise de l'allemand et du français. Sous ses ordres, Ian Fleming trouve la matière de ses futurs romans.

Q - Charles Fraser Smith

Pas de mission 007 sans un passage chez Q. Chargé de l'équipement secret des agents du MI6, "Q" est celui qui fournit à James Bond toutes ses armes et gadgets. Comme M, il apprécie Bond autant qu'il craint ses habitudes destructrices. Il est d'abord interprété par Peter Burton dans Dr. No, puis par Desmond Llewelyn pendant 17 films consécutifs. Q est ensuite brièvement incarné par John Cleese et actuellement par Ben Wishaw. Le personnage a lui aussi son modèle vivant : Charles Fraser Smith.

Desmond Llewellyn et Charles Fraser-Smith ©Fraser-Smith

Né en 1904, Charles Fraser Smith ne montre aucun goût pour les études mais se fait remarquer pour ses capacités manuelles et son intérêt pour la science. Très doué pour le bricolage, il va de petit boulot en petit boulot avant de partir comme missionnaire chrétien au Maroc. De retour en Angleterre en 1939, il donne un jour un sermon à l'église dans lequel il évoque sa pratique du bricolage et la nécessité de savoir s'approvisionner en toutes circonstances.

Ce jour-là, dans l'assistance, se trouvent justement deux fonctionnaires du Ministère des Approvisionnements. Ce ministère est le service du gouvernement chargé d'organiser l'approvisionnement des troupes britanniques et alliées présentes dans les territoires occupés. Sous couverture, il est ainsi recruté pour fournir au Special Operation Services des appareils d'espionnage, des armes spéciales et des kits d'évasion en tout genre.

Il nomme lui-même ses inventions "Q-Devices". Une dénomination dérivée des "Q-Boats", faux navires marchands destinés à leurrer les sous-marins allemands.

James Bond - Dusan Popov

Quand à James Bond himself, s'il y a une inspiration majeure pour l'auteur de Casino Royale, il s'agit très clairement de Dusan "Dusko" Popov. Celui-ci était un agent serbe du MI5, agent double (peut-être triple) et lui aussi une célébrité dans le monde du renseignement.

Dusan Popov - archive privée

Playboy, fan de voitures de sport et de beaux costumes, client d'hôtels luxueux, grand séducteur, sa réputation est bien réelle. Surtout, Ian Fleming en est le témoin direct lors d'une rencontre au Portugal durant la guerre. Tous deux présents au bar de l'hôtel Palacio, véritable repaire d'espions où on boit et joue tard le soir, Ian Fleming assiste à une soirée durant laquelle "Dusko" va miser au baccara tous ses frais de mission - 38 000 dollars - face à un homme d'affaires riche et vaniteux, au bluff.

Le bluff fonctionne et la légende se met en marche : stupéfié par l'audace de l'agent, Ian Fleming s'en inspire directement pour la scène de casino de Casino Royale !