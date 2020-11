James Bond : un mystérieux teaser annonce un jeu vidéo unique

James Bond ne va pas se contenter de ne revenir qu'au cinéma avec "Mourir Peut Attendre" ! Un nouveau jeu vidéo vient d'être annoncé avec le studio danois IO Interactive en charge du développement. Une bonne nouvelle qui vient clore une longue période d'absence de la licence de nos consoles.

James Bond sur consoles : un jeu culte et beaucoup de ratés

Il n'est pas rare que les sagas cinématographiques qui fonctionnent passent par la case jeux vidéo. Les arguments derrière sont souvent commerciaux et certains studios ne se foulent pas trop. Mais on voit parfois des bonnes choses. Plus que quand des jeux passent sur grand écran, par exemple... James Bond a eu plusieurs jeux depuis son arrivée au cinéma (à l'origine, il y a les romans de Ian Fleming). Les joueurs les plus anciens se souviennent de GoldenEye 007 sur Nintendo 64, un titre culte que l'on vante encore aujourd'hui et qui n'a pas échappé à un remake moderne en 2010. Le dernier jeu original a été 007 Legends et il s'était fait fracasser par les critiques spécialisées - on rejoint ce qu'on disait en début d'article. Sa sortie date d'il y a huit ans et il faut croire que cet échec a calmé tout le monde avec la marque. Jusqu'à aujourd'hui ! Le compte officiel Twitter James Bond vient en effet d'annoncer avec un teaser mystérieux qu'un nouveau jeu était en préparation.

Ce qu'on retiendra en priorité, c'est le fait que ce soit le studio danois IO Interactive qui se chargera du développement. On le connaît pour les jeux Hitman, qui sont réputés pour leurs phases d'infiltration et les situations complexes qui sont proposées aux joueurs. La rencontre entre le studio et James Bond sonne comme une évidence. Le jeu se titre Project 007 pour le moment mais il n'est en rien définitif. En dehors de l'annonce, aucune information n'a fuité sur le contenu. Première ou troisième personne ? Phases avec des véhicules ? Coopération et multi au programme ? Des questions auxquelles il faudra des réponses.

James Bond apparemment entre des mains expertes, on peut noter que le scénario va être totalement inédit et ira même jusqu'à raconter les origines du personnage. Un postulat forcément séduisant pour les fans de la franchise, à condition de ne pas faire n'importe quoi. IO Interactive aura une certaine liberté créative car ils se chargeront de distribuer le jeu, sans qu'aucun gros éditeur ne vienne mettre son grain de sel dans le travail effectué. Le projet, évidemment, se fait en partenariat avec les ayants droits.

Il est encore trop tôt pour évoquer la moindre date de sortie. On ne sait pas même si l'équipe a beaucoup avancé sur le développement. Tablons donc sur une arrivée en 2022 au minimum, sur la nouvelle génération de consoles qui est en train de se déployer en ce mois de novembre (si vous avez de la chance).