James Bond : une bonne (et une mauvaise) nouvelle

Alors que sera bientôt diffusée la série de télé-réalité "007 : Road to a Million", la productrice Barbara Broccoli a donné quelques informations sur le prochain film James Bond.

Du neuf pour James Bond

Le 10 novembre 2023 sera un jour important pour la franchise 007. En effet, 60 ans après James Bond contre Dr. No, premier long-métrage de la saga d'espionnage tirée de l'oeuvre littéraire de Ian Fleming, l'univers de l'agent du MI6 va être dérivé dans un autre format audiovisuel : 007 : Road to a Million. Une émission de télé-réalité produite par Amazon Studios et les producteurs historiques des films James Bond Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.

007 - Road to a Million ©Prime Video

En vue de la diffusion de 007 : Road to a Million, Barbara Broccoli s'est exprimée dans les colonnes de The Guardian et a fait un point d'étape sur le prochain long-métrage. Deux ans après la sortie de Mourir peut attendre, Daniel Craig n'a toujours pas de remplaçant annoncé, et aucune information n'a filtré sur l'écriture d'un scénario. La productrice a apporté deux nouvelles. On commence par la "mauvaise".

"Encore beaucoup de travail"

On peut soupirer de dépit, le 26e film 007 n'est pas pour demain. Barbara Broccoli a en effet déclaré qu'avant que le personnage soit "réinventé" pour le prochain opus, la route sera longue. Un travail qui, selon ses propos, n'a même pas encore vraiment commencé. Une longueur qui est la conséquence de la révolution de l'ère Craig, à laquelle il faut maintenant donner suite.

Daniel nous a permis d'exploiter la dimension émotionnelle du personnage, et le monde était prêt pour ça. Je pense que ces films reflètent leur époque, et il y a donc encore beaucoup de travail de réinvention, qu'on n'a même pas encore commencé.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Mauvaise nouvelle qui n'est qu'une demi-surprise. Il faut en effet construire un tout nouveau cycle pour plusieurs films, et donc écrire pour longtemps, un film 007 étant une superproduction qui s'étend sur plusieurs années. Et écrire aussi pour un interprète qui saura incarner cette écriture. Pour l'instant aucun acteur n'est annoncé dans le rôle... Enfin, si jusque-là l'agenda de 007 sur les écrans ne concernait que la sortie des longs-métrages, avec l'inévitable dérivation de l'univers sur d'autres formats, le planning de production et la distribution d'un film James Bond vont devoir composer avec ceux d'autres projets... Ce qui nous amène cependant à la très bonne nouvelle.

Les films James Bond vont rester au cinéma

Interrogée sur la possibilité de voir prochainement d'autres spin-offs de Bond au format TV, Barbara Broccoli a répondu franchement.

Notre objectif est de faire des films. (...) Nous faisons les films James Bond pour le grand écran de cinéma et tout à propos d'un film James Bond est pour que le public tout autour du monde le voit dans ce format. Nous n'avons donc pas voulu faire de TV.

Il va falloir donc se montrer très, très patients. Mais cette patience sera bien récompensée d'une découverte du nouveau film James Bond sur les grands écrans de salles de cinéma. Une bonne nouvelle pour le célèbre personnage et ses millions de fans.