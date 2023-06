James Cameron réagit à l'accident du sous-marin Titan

Le cinéaste James Cameron, par ailleurs explorateur de renom des fonds marins, s'est exprimé sur l'accident du Titan. Ce submersible, parti explorer l'épave du Titanic, a tragiquement implosé, causant la mort de ses cinq passagers.

Le cinéaste et explorateur James Cameron prend la parole

Ce dimanche 18 juin 2023, le sous-marin Titan de l'entreprise OceanGate entamait son immersion et sa descente vers l'épave du Titanic, qui gît à 3800 mètres de profondeur dans l'Atlantique nord, à environ 700 kilomètres des côtes canadiennes. Alors que le Titan, et ses cinq passagers, devait refaire surface quelques heures plus tard, la communication avec la surface a rapidement été perdue, faisant craindre le pire. Après plusieurs jours de recherches et d'une angoisse croissante, les gardes-côtes américains ont officiellement annoncé dans la soirée du jeudi 22 juin que le véhicule d'exploration avait "implosé" lors de sa descente. Occasionnant malheureusement la disparition de ses cinq passagers.

Nous sommes de tout cœur avec ces cinq âmes et tous les membres de leurs familles en cette période tragique. Nous pleurons la perte de vie et de joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient. C’est un moment très triste pour l’ensemble de la communauté des explorateurs et pour chacun des membres des familles des disparus en mer.

Titan ©OceanGate Expeditions/AFP

Parmi les très nombreux commentaires, hommages et aussi critiques concernant l'expédition qui a mal tourné, une voix en particulier se fait entendre. En effet, le cinéaste et explorateur de fonds marins James Cameron, célèbre notamment pour avoir réalisé le grand succès Titanic en 1997, est un passionné d'océanographie, d'épaves et de sous-marins. Il a ainsi personnellement effectué plus de 30 plongées sur le site de l'épave du Titanic. Réalisateur de nombreux documentaires sur les fonds marins et ayant contribué à de multiples innovations technologiques dans le domaine, il s'est exprimé sur l'accident du Titan.

"C'est vraiment surréaliste"

C'est sur la chaîne américaine ABC News que le réalisateur de Titanic et de la saga Avatar a pris la parole. Il s'est montré très critique sur les conditions dans lesquelles la mission d'exploration de l'entreprise OceanGate s'est déroulée. En effet, il pointe du doigt le fait que les responsables de l'expédition ont ignoré les nombreux avertissements de sécurité, et y voit une similitude avec le naufrage du Titanic, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.

Je suis marqué par la similitude avec le naufrage du Titanic, où le capitaine avait été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire, et où il a pourtant foncé à pleine vitesse dans un champ d'icebergs par une nuit sans lune. (...) Qu'un drame très semblable se produise au même endroit, où les mises en garde ont été ignorées, c'est tout simplement stupéfiant. C'est vraiment surréaliste."

Il a ainsi rappelé que le sous-marin de l'entreprise OceanGate faisait l'objet de nombreuses inquiétudes au sein de la communauté de l'exploration sous-marine. Pour lui, la première préoccupation des explorateurs est l'implosion. Un risque fatal dû aux pressions extrêmes exercées par les eaux profondes. James Cameron a ainsi affirmé que "c'est le cauchemar avec lequel nous vivons tous".

Beaucoup de gens de notre communauté étaient préoccupés par l'état de ce sous-marin, et certains avaient envoyé des lettres à l'entreprise OceanGate. Le Titan n'était pas certifié.

Un hommage à Paul-Henri Nargeolet

Le réalisateur canadien a aussi tenu à rendre hommage à son homologue français Paul-Henri Nargeolet. Ce dernier, océanaute de 77 ans et spécialiste du Titanic, fait en effet partie des disparus de ce tragique accident. Les deux hommes se connaissaient depuis 25 ans.