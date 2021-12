James Cameron s'exprime sur son film Spider-Man avorté

Il y a eu beaucoup de très bons films « Spider-Man » au cours du temps. Mais il y en a un qu'on a jamais vu. En effet, au début des années 1990, le cinéaste James Cameron voulait faire un film sur l'homme-araignée. Retour sur ce projet avorté.

Spider-Man au cinéma

Aujourd'hui, Spider-Man est l'un des super-héros les plus célèbres de toute l'histoire du cinéma. Mais au milieu des années 1990, ce n'était pas la même chanson. Il y a bien eu la série live The Amazing Spider-Man, qui s'est déroulée de 1978 à 1979, mais rien au cinéma. Il faut attendre le début des années 2000 pour voir Sam Raimi mettre en scène sa trilogie Spider-Man. C'est sans surprise un énorme succès, avec plus de 2,5 milliards de dollars de recettes au box-office en trois films. Ensuite, il y a eu les deux films de Marc Webb avec Andrew Garfield. Puis, depuis 2016, l'homme-araignée est dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) sous les traits du jeune Tom Holland. Pourtant, au début des années 1990, un autre projet a failli voir le jour !

James Cameron et son impressionnante carrière

James Cameron est tout simplement l'un des plus grands cinéastes de sa génération. Ce dernier, qui débute sa carrière de cinéaste en 1981 avec Piranha 2 – Les Tueurs volants a par la suite enchaîné les succès. C'est à lui qu'on doit certaines des plus grosses réussites au box-office des années 1980/1990 comme Terminator (1984), Aliens (1986), Abyss (1989), Terminator : Le Jugement dernier (1991), True Lies (1994) et évidemment Titanic (1997). Par la suite, James Cameron se fait plus rare derrière la caméra, préférant se tourner vers la production. Une nouvelle casquette qui lui permet de financer son nouveau projet très ambitieux : Avatar (2009).

Aliens, le retour ©20th Century Fox

Mais outre ces célèbres triomphes, James Cameron a néanmoins un échec à son arc. En effet, dans les années 1990, le célèbre réalisateur a cherché à produire et mettre en scène une adaptation de Spider-Man. Un projet sur lequel il s'est violemment cassé les dents. Cette histoire, il est récemment revenu dessus dans son nouveau livre Tech Noir : The Art of James Cameron. Un magnifique et massif volume illustré qui contient des centaines d’œuvres d'art de l'artiste comme des croquis, des peintures, des concept arts, etc... Dans le livre, James Cameron aborde également son film Spider-Man qui n'a jamais vu le jour.

Le plus grand film qu'il n'ait jamais fait

Dans ce même livre, James Cameron qualifie ce projet avorté comme « le plus grand film que je n'ai jamais fait ». Le média ScreenCrush a eu l'occasion de parler avec James Cameron de ce mystérieux projet Spider-Man. Le journaliste Matt Chanteur lui a notamment demandé en quoi sa vision du personnage aurait été différente de celle des autres cinéastes. Ce à quoi James Cameron a répondu :

Je pense que ça aurait été très différent. D'une part j'ai travaillé avec la bénédiction de Stan Lee. Je n'ai rien fait sans lui demander la permission. Je voulais faire quelque chose qui ait une sorte de réalité cruelle. Les super-héros en général sont toujours apparus comme un peu fantaisistes pour moi, et je voulais faire quelque chose qui aurait été plus dans la veine de Terminator et Aliens, pour adhérer tout de suite à la réalité. Vous êtes donc dans un monde réel, vous n'êtes pas dans une ville mythique comme Gotham ou Metropolis, où tout semble toujours très métaphorique et féerique. Je voulais que ce soit New York. Il neige. Un gars se fait mordre par une araignée. Il se transforme en ce gamin avec ces pouvoirs et il a ce fantasme d'être Spider-Man. Il fait son costume et c'est terrible, puis il doit améliorer le costume, et son gros problème c'est le fichu costume. Des choses comme ça. Je voulais l'ancrer dans la réalité et l'ancrer dans l'expérience humaine universelle. Je pense que cela aurait été un film amusant à faire.

Spider-Man ©Playstation / Sony

Dans cet esprit, James Cameron a vu Spider-Man comme une immense métaphore de la vie. Pour lui, les pouvoirs de Spidey sont « un réservoir inexploité que les gens ont en eux ». C'est également James Cameron qui a imaginé l'idée que Peter Parker ait été mordue par une araignée radioactive. Une idée adoubée par Stan Lee qui s'est ensuite retrouvée dans le Spider-Man de Sam Raimi, et plus tard dans les pages des comics The Amazing Spider-Man.

Un projet qui tombe à l'eau

Malheureusement, James Cameron n'a jamais eu l'occasion de porter son projet sur grand écran. Dans les années 1980, Marvel Comics, alors au bord de la faillite, a vendu tous les droits cinématographiques de ses personnages à différents studios (Hulk à Universal, les X-Men à la Fox, Spider-Man à Sony, etc...). Avant que les droits de Spider-Man ne finissent entre les mains de Sony, James Cameron les a achetés à Marvel via le studio Carolco, avec qui il a réalisé Terminator 2. Mais le studio a fait faillite peu de temps après, avant d'avoir eu le temps de produire ce projet Spider-Man.

J'ai essayé de faire en sorte que Fox achète les droits. Mais apparemment Sony avait un attachement très discutable aux droits et la Fox ne voulait pas s'en occuper. Il ne voulait pas se lancer dans une bagarre juridique. Et je me dis "Tu plaisantes ? Cette chose pourrait valoir, je ne sais pas, un milliard de dollars ! 10 milliards de dollars plus tard..."

Tech Noir : The Art of James Cameron

La décision de la Fox de ne pas récupérer les droits de Spider-Man a définitivement enterré le projet de Cameron. Mais cet échec lui aura au moins appris une leçon :

J'ai pris la décision après Titanic de simplement passer à autre chose. De faire mes propres films et de ne pas travailler sur des propriété intellectuelles d'autres. Donc je pense que Spider-Man était probablement le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour faire mes propres trucs.

En tout cas, même si nous ne verrons jamais ce film Spider-Man, le livre Tech Noir regorge de secrets de tournage incroyables. Les lecteurs peuvent ainsi par exemple se plonger dans la production d'Aliens, avec notamment des croquis absolument magnifiques. Quant à James Cameron, on pourra prochainement le retrouver dans les salles obscures pour découvrir Avatar 2 attendu le 14 décembre 2022.